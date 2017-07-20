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Мой любимый Владивосток!

Подведены итоги конкурса детских поделок

В рамках празднования Дня города общественная организация «Домовой контроль» провела конкурс поделок для маленьких владивостокцев. Ребятам предложили сделать подарок любимому городу своими руками. Результаты могли бы порадовать самого придирчивого именинника! Столько любви, тепла и вдохновения вложили дети в свои творения, столько искренних слов написали о родном Владивостоке, что жюри было очень трудно определить лучших. 

В состав компетентного жюри вошли: Марина Овчинникова – доцент кафедры рисунка и живописи ВГУЭС, художник-дизайнер, Роман Ершов – член Совета общественной организации «Домовой контроль», а возглавила судейскую команду председатель Совета общественной организации «Домовой контроль» Наталья Войновская.

Работы оценивались по нескольким критериям: красота и выразительность, аккуратность и качество исполнения, оригинальность. В результате долгих споров и желания наградить абсолютно всех были определены победители среди малышей и ребят от 10 лет и старше.

Имена победителей в возрастной категории до 9 лет:

_ 1-е место – Мудрая Ярослава

_ 2-е место – Савина Виктория

_ 3-е место – Кравченко Семен

Вторая возрастная категория (от 10 лет и старше):

_ 1-е место – Туранская Марина

_ 2-е место – Титова Валерия

_ 3-е место – Титова Анастасия

Эти ребята стали счастливыми обладателями сертификатов в детский магазин игрушек, где сами смогут выбрать себе подарок по вкусу. Самые творческие участники также получили дипломы и поощрительные призы от «Домового контроля» и спонсоров конкурса. Увидеть работы победителей можно на сайте www.dom-kontrol.ru

– Наша организация, которая поддерживает активных собственников жилья, одной из своих главных задач видит сплочение жителей, формирование активной гражданской позиции в отношении не только своего дома, но и города в целом. И нам очень приятно видеть, что наши юные владивостокцы такие активные, творческие и любящие свой город. Работать жюри было очень сложно. Ребята и их группы поддержки в лице родителей, бабушек-дедушек и педагогов – настоящие молодцы. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе и порадовал нас замечательными работами! – отметила руководитель общественной организации «Домовой контроль» Наталья Войновская. 

Автор : Евгений СИДОРОВ

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