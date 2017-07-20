Урок по летней прививке

У последнего месяца лета не менее напряженный календарь дачных работ, чем весной. Вот только грустно от того, что понимаешь: оставшиеся теплые деньки пролетят стремительно, и уже скоро могут быть первые ночные заморозки.

Но в конце лета все-таки больше поводов для положительных эмоций. Настроение поднимают ярко и пышно цветущие клумбы, сбор урожая ягод и плодов. Главное, мы чувствуем отдачу от своих трудов. Варим варенье и джемы, консервируем огурцы и помидоры, сушим, солим, маринуем…

Созревшие яблоки и груши старайтесь снять прямо с ветки, не допуская их падения на землю. Ориентируйтесь на характерную для каждого сорта окраску, наличие в плодах зрелых семян. Достаточно протянуть руку к плоду, как он практически сам падает в нее. А если легко не срывается, то и не надо пока – пусть повисит еще несколько дней, дозреет.

Постарайтесь успеть с уборкой урожая до наступления затяжных дождей и заморозков, снимая его в теплую и сухую погоду.

В начале августа на сливе, абрикосе, яблоне, груше можно еще проводить перепрививку деревьев почкой (методом окулировки). Для этого заготавливают одревесневшие черенки желаемых сортов и в тот же день, подобрав зимостойкий подвой, в Т-образный разрез на коре подвоя вставляют щиток с почкой прививаемого сорта и обвязывают место окулировки. На каждом соответственно подготовленном и обрезанном деревце-подвое можно привить одновременно до 10 – 12 наиболее сильных приростов (молодых ветвей).

Своим опытом августовской прививки поделился садовод из села Иннокентьевка Лесозаводского района Виктор Георгиевич Лобода:

– Способ прививки выбирается в зависимости от времени года, от состояния подвоя и привоя. Копулировка хороша, если диаметр подвоя и привоя одинаковый (плюс-минус миллиметры). Окулировку (прививку почкой, или глазком) делаю в конце августа – начале сентября. Тут придется и согнуться, и на колени встать. Сеянцы перед прививкой за 2-3 дня обильно поливаю, чтобы насытились влагой, тогда кора лучше отслаивается. Побеги, с которых буду брать глазки, заготавливаю со здоровых и урожайных деревьев. Для черенков отбираю сильные однолетние побеги с вызревшей древесиной. Во время работы черенки храню в емкости с водой.

На стволике подвоя, обязательно с северной стороны (чтобы почка не проснулась раньше времени), на высоте 3-4 см от корневой шейки делаю Т-образный надрез коры. С подготовленного черенка срезаю почку (глазок) вместе с небольшим щитком по 1 см с обоих концов почки и тонким слоем древесины, вставляю под кору. Вставленные в разрезы коры глазки плотно прижимаю к подвою и обвязываю, оставив необвязанной привитую почку. Почку для прививки беру с черешком листа, лист удаляю. Если через 2-3 недели черешок от легкого нажатия отпадает, значит, прививка удалась. А куда она денется!

На зиму место прививки окучиваю землей. Ранней весной привитые саженцы разокучиваю, снимаю повязку (если не снял осенью). Надземную часть выше прививки срезаю. Поросль, появившуюся на подвое ниже прививки, обламываю.

На молодых деревьях проводят формировку кроны, выламывая загущающие ее побеги, удаляя штамбовую и корневую поросль, делая прищипку боковых или неправильно растущих побегов (при длине их более 60 см).

При обильном урожае под некоторые деревья или отдельные ветки требуется установить подпорки. Особенно внимательными будьте к облепихе, у которой слабая корневая система.

Сразу же после окончания сбора урожая для аэрации корней деревьев и кустарников, если почва слишком уплотнена, с одной стороны, требуется глубокое рыхление, удаление сорняков. С другой же стороны, у них начинается новый рост корней, который идет вплоть до глубокой осени.

Как не повредить отрастающие корни и не нанести растениям урон, не снизить их зимостойкость? Придется или отказаться от перекопки вовсе, или делать ее очень аккуратно.

В августе на этих культурах продолжается закладка плодовых почек – основа урожая будущего года. Поэтому требуется как следует их подкормить. Но не стоит уповать только на поверхностное внесение удобрений (особенно минеральных) – от этого мало проку. Удобрения связываются прямо на поверхности почвы, образуют окислы и до корней просто-напросто не доходят. Лучше вносить подкормку в выкопанные глубиной 15 – 20 см по периметру кроны канавки (рассыпанное удобрение поливают водой и засыпают землей, перегноем). Второй способ внесения удобрений – в растворенном виде, заливая их в специальные скважины, которые делаются в приствольном круге.

Если видите, что растение ослаблено, имеет прирост менее 15 см, сделайте еще внекорневые подкормки, опрыскивая обратную сторону листьев раствором микроэлементов и минеральных удобрений (по 5 г сернокислых солей марганца, меди, цинка или 10 таблеток микроудобрений плюс 200 – 250 г суперфосфата, 50 г калийной соли на 10 л воды).