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Любимая дача на пляж не отпускает

Кто-то едет сейчас на дачу снимать урожай ягод в саду. А кто-то там же вдобавок собирает самые настоящие лесные грибы. Вот, например, Ольга Юрьевна Елисеева со своей взрослой дочерью Юлией, имея по соседству дачные участки в садоводческом товариществе «Изумруд» в Кипарисово, уже открыли грибной сезон и уверяют, что нынче он обещает быть довольно привлекательным для любителей тихой охоты.

Вот вам один из аргументов в пользу того, зачем иметь дачу в такой глуши. Это к тому, что выбор Елисеевых многие просто-напросто не понимают. Честно говоря, нас тоже одолели сомнения, когда мы долго добирались по вдрызг разбитой дороге до их медвежьего угла.

– Зато нам пешком до электрички не больше получаса, – заявили хозяйки и с первой же минуты подкупили своим оптимизмом. – Чужих бояться не надо, они у нас тут не ходят. А посмотрите, какой вид открывается с нашей сопки – не налюбуешься!

В садоводческом товариществе «Изумруд» задержались только самые стойкие дачники. Несколько лет назад по нему прошелся большой всепоглощающий пожар, оставив после себя практически одно пепелище. Но все-таки не все бросили участки, кто-то стал возрождать их к жизни. К тому же такие смелые новички, как Елисеевы, способствовали тому, что «Изумруд» не пришлось ликвидировать.

Дачный опыт у матери с дочерью небольшой, но они полны желания освоить премудрости садоводства и овощеводства, с интересом ходят на занятия в экологическую гостиную краевой библиотеки имени Горького, участвуют в работе клуба «Сады ХХI века», активно включились в проект «Голосуем за персик!» Прислушиваются к советам специалистов и более опытных садоводов. К примеру, творчески отнеслись к рекомендации о принудительном отклонении растущих под прямым углом от ствола веток яблони и груши. Желательно, чтобы этот угол приближался к прямому, это ускоряет и улучшает плодоношение. Юлия придумала простую «рационализацию» – в качестве груза использует наполненные водой пластиковые бутылки. Выращивают арбузы, хорошую фасоль и другие огородные овощи. В этом году получили богатый урожай вишни и смородины.

В планах – благоустройство участка, закладка удобных высоких грядок. Большой объем работы не пугает. Не расстраивает и то, что пляжный сезон приходится игнорировать.

– Мы уже не можем обойтись без своей любимой дачи, прикипели к ней душой, – признается, прощаясь, Юлия. – Надеюсь, что это взаимно и в скором времени в ответ на наши старания и заботу дача преобразится. 

    

Автор : Надежда БРАЖИНА

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