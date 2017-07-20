Троллейбус довезет до «Фетисов-арены»?

Какие изменения ждут общественный транспорт приморской столицы

Проект модернизации и улучшения данной сферы будет представлен на третьем Восточном экономическом форуме в сентябре. Сегодня его подготовкой занимается совместная группа из японских специалистов и специалистов управления транспорта администрации Владивостока. Как будет развиваться сеть общественного транспорта приморской столицы, какие инициативы находятся в разработке? На эти вопросы ответил Константин Лобода, первый заместитель главы Владивостока, в авторской программе «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма».

По социальным маршрутам

О том, что ситуация с общественным транспортом в приморской столице за последние восемь лет изменилась в лучшую сторону, говорит уже то, что количество жалоб на оказание данной услуги значительно снизилось, а в адрес перевозчиков звучат – хоть и нечасто – благодарности от пассажиров. При этом цена проезда на автобусе в приморской столице на данный момент является одной из самых низких по стране.

Большую роль в переломе ситуации сыграло воссоздание муниципального автобусного парка.

– До 2008 года городские власти были уверены, что всю сферу общественного транспорта Владивостока надо отдать частным перевозчикам и невидимая рука рынка сделает свое дело, – отметил Андрей Калачинский. – Однако опыт таких перевозок и при Юрии Копылове, и при Владимире Николаеве показал, что рынок в данной ситуации работает не в сторону качества, а наоборот.

Так, автобусы просто «убивались» частниками. Машины работали до последнего вздоха, часто не ремонтировались и едва ли проходили обязательный технический осмотр перед выходом на линию. Водители зачастую хамили пассажирам, курили в салонах, слушали громко блатную музыку.

Появление муниципального игрока на рынке городских перевозок изменило отношение предпринимателей к предоставляемой услуге.

– Восстановление муниципального автобусного рынка стало толчком для частных компаний и послужило им примером, – рассказывает Константин Лобода. – При этом мы одновременно решали другую весомую задачу. А именно обеспечение общественным транспортом новых огромных районов и жилых массивов. В то время активно застраивался и обживался микрорайон Снеговая Падь (процесс этот не останавливается до сих пор). Практически полностью переехал с материка на остров Русский ДВФУ. Понадобились новые маршруты. Причем частные компании не всегда стремились их обслуживать. Их отпугивала удаленность, необкатанность этих территорий. Только благодаря появлению муниципального автопарка нам удалось в оперативном режиме начать решать проблемы с общественным транспортом в новых районах и снизить уровень социальной напряженности. Подчеркну, что из 91 маршрута, которые действуют во Владивостоке, муниципальный транспорт обслуживает только 18. И почти все они социальные. Они важны для жителей, потому что ведут к поликлиникам и другим важным для людей объектам, заходят в отдаленные спальные микрорайоны и т.д. Зачастую они были созданы по пожеланиям и обращениям жителей. Частный бизнес отказывается от таких направлений, потому что они не приносят выгоды. Там работают муниципальные перевозчики.

Единый проездной

Следующей темой разговора стали проекты улучшения дорожной сети в приморской столице, которые создают российские и японские специалисты. Как уже писал «В», Владивосток стал одним из пилотных городов, к инфраструктурному развитию которых в рамках межправительственного соглашения подключились дизайнеры и инженеры из Страны восходящего солнца.

– Я убежден, что та работа, которую ведут сотрудники администрации города и их коллеги из Японии, принесет положительный результат, – отметил Константин Лобода. – Главное, что мы видим реальные направления, в которых наше сотрудничество может быть полезным, и через некоторое время получим интеллектуальный продукт, который сможем реализовать в дорожной сети города.

Стоит отметить, что сотрудничество в транспортной сфере ведется не только с японскими специалистами. Сегодня идет серьезная работа по разработке единого проездного билета. По сути, это логическое продолжение той работы, которую администрация города проводит совместно с корейской стороной по установке так называемых кеш-боксов (терминалы оплаты проезда в автобусах. – Прим. авт.)

– Мы уже протестировали эти устройства на муниципальных автобусах 15-го маршрута, – сообщил Константин Лобода. – В данный момент идет актуализация их программного обеспечения. Надеюсь, что корейская сторона до начала ВЭФ успеет поставить ряд кеш-боксов на наши автобусы уже с новой интеллектуальной начинкой. Расплатиться через кеш-боксы можно будет и наличными, и безналично. В том числе и с помощью специального проездного билета. Вопрос о создании единого проездного находится в стадии разработки. Могу сказать, что его внедрением во Владивостоке уже заинтересовался и ряд российских банков.

И морем, и сушей

Отдельной темой разговора стали дороги острова Русского и возможное возобновление перевозок морским транспортом.

– К сожалению, мост через пролив Босфор-Восточный только частично решил проблему транспортной доступности острова Русского, – отметил Константин Лобода. – Людям, проживающим в удаленных районах острова, очень сложно добраться до материка. Виной тому – качество дорог, которое не позволяет доехать до нужной остановки быстро и комфортно. Я сам на Русский езжу каждую неделю. На автобусе дорога до удаленных населенных пунктов занимает два часа и более. Протяженность неасфальтированного участка трассы составляет порядка 28 километров. У нас есть проект строительства дорог на Русском. Однако мы не имеем права приступить к его реализации, пока не решены земельные вопросы с правообладателями земельных участков, по которым эта дорога проходит.

Поэтому сегодня, понимая проблемы местного населения, мы рассматриваем вариант, когда часть пути будет идти по морю, а часть по суше. Морская часть маршрута будет соединять населенные пункты Подножье и Канал. Это будет не паром, но судно, которое способно обеспечить безопасность пассажиров. В этом году мы планируем завершить все экономические расчеты по данному проекту.

От маяка вагончик тронется

Что касается будущего электрического транспорта, то в разработке находится проект троллейбусного сообщения от Дома физкультуры до «Фетисов-арены», где разворотное кольцо планировалось при строительстве объекта, но на данный момент оно пока не готово.

Еще один проект, касающийся электрического транспорта, рассматривается совместно с РЖД. А именно продление движения электричек до Токаревской кошки.

– Проект весьма затратный, но актуальный, – отметил Константин Лобода. – Сегодня район Эгершельда активно застраивается и офисами, и жилыми зданиями. Одна дорога, ведущая через полуостров, с потоком машин справляется с трудом. Поэтому реализация данной инициативы позволила бы сократить трафик.