Все хорошие дороги ведут лишь в ТОР?

Краевой дорожный фонд увлекся строительством инфраструктуры к территориям опережающего развития

Более половины дорог регионального значения в Приморье не соответствуют нормативам. Об этом сообщается в докладе об исполнении подпрограммы «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013–2020 годы» за первое полугодие 2017 года.

Эксперты отмечают парадоксальную вещь: в подпрограмме не заложено увеличение количества нормативных дорог. В то же время значительная часть дорожного фонда Приморского края идет на обеспечение инфраструктурой создающихся территорий опережающего социально-экономического развития.

Нехорошая практика

Доклад, посвященный состоянию дорожного хозяйства региона, был представлен на заседании экономического комитета Законодательного собрания Приморского края. Отчитываться перед депутатами должен был глава краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора. Однако вместо себя чиновник направил одного из своих заместителей – Сергея Филя. Замена не пришлась по душе парламентариям.

– На прошлом заседании комитета, когда мы должны были обсуждать исполнение программы, Александр Швора попросил нас эту программу поддержать и пообещал, что в следующий раз прибудет к нам и лично отчитается о ее исполнении, – рассказал председатель комитета Александр Костенко. – Видимо, что-то произошло, раз он сегодня отсутствует.

А депутат Владимир Хмелев и вовсе назвал игнорирование депутатских приглашений главами департаментов «нехорошей практикой» и предложил занести в протокол, чтобы губернатор Приморья в следующий раз обеспечил явку Александра Шворы на комитет.

С этой бодрящей ноты и началось выступление замглавы департамента, посвященное состоянию дорожного хозяйства региона.

Едем или катимся?

Кажется, в среде чиновников любой сферы деятельности существует модная тенденция – уделять максимум внимания финансовой отчетности, исполнению бюджета и минимум – реальным делам. Как правило, это выглядит так: чиновник бодро рапортует, что бюджет по такой-то программе исполнен департаментом, допустим, на 100 процентов. А вот что лежит за этими 100 процентами, необходимо у него уточнять. Например, если запланировали отремонтировать 500 километров дорог и отремонтировали их, это 100 процентов. Но если запланировали отремонтировать 1 километр и справились с 1 километром, это тоже 100 процентов. Исполнение одинаковое, эффект – разный.

Так было и в этот раз: депутаты попросили представителя дорожного департамента отвлечься от бухгалтерской отчетности и перейти непосредственно к качественным показателям.

– Финансы, конечно, важная вещь, – заметил Александр Костенко. – Но есть, например, показатель нормативного состояния дорог. Вы скажите, сколько трасс у нас соответствует этому нормативу, а сколько нет. И увеличилась эта цифра за полгода или уменьшилась. И так по всем дорогам: федеральным, краевым, муниципальным, асфальтовым, грунтовым. Ваш руководитель не очень хочет отвечать на эти вопросы.

Сергей Филь начал ответ с того, что рассказал о протяженности дорог. По его словам, дорожная сеть в Приморском крае составляет более 20 тысяч километров. Из них 581 километр – федерального значения, 6,6 тысячи – регионального, 9,5 тысячи – местного. И более 3 тысяч километров – лесовозные грунтовые трассы. Из автомобильных дорог регионального значения асфальтобетонное покрытие имеют 3,4 тысячи километров, то есть 51 процент, и т.д.

– Вы научились у своего начальника? – перебил докладчика председатель комитета. – Нас не это волнует. Количество и протяженность вы правильно называете. Но какой процент из них в нормативном состоянии? И увеличился он или нет? Нам важно вашу деятельность оценить.

– У нас действует норматив содержания, который составляет 334 тысячи рублей на километр, – начал было чиновник. Но глава комитета был вынужден снова перебить его и повторить вопрос.

– Количество трасс в нормативном состоянии не увеличивается, – вздохнул в ответ замруководителя департамента.

– Что вы от нас хотите? Чтобы мы вас похвалили? – поинтересовался Александр Костенко. – Как вы сами оцениваете деятельность департамента в этой части? Есть ли у вас идеи? У вас больше половины дорог в ненормативном состоянии. Как в программе решается эта проблема? Есть ли понимание, что за этот год мы, например, улучшим ситуацию на 5, 10 процентов?

– За год мы не улучшим нормативное состояние дорог, – признался Сергей Филь.

– Тогда зачем вы в принципе делаете такую программу, по которой состояние дорог в Приморье не улучшается? – удивился депутат.

В приоритете – другие направления

– Из 11 млрд рублей дорожного фонда мы отвлекаем в этом году более 2 млрд на строительство и ремонт инфраструктуры к ТОР и на субсидии муниципальным образованиям. Это те средства, которые необходимо было направить на ремонт и нормативное содержание дорог регионального значения, – стал объяснять чиновник. – Для того чтобы привести дороги края в порядок, нам нужно ежегодно увеличивать и доводить до нормативного содержания не менее 500–600 километров. Пока мы ремонтируем 80–100 километров.

Правда, по словам замруководителя дорожного департамента, администрация края планирует привести все трассы в норму за 7–10 лет. Отметим, что в 2013 году также составлялись дорожные карты по улучшению качества сети дорог. Согласно им размер дорожного фонда в 2016 году должен был достигнуть 16 млрд рублей, а к 2017-му все трассы Приморья планировалось довести до идеального состояния.

– Постоянно корректируются вводные, постоянно из дорожного фонда отвлекаются средства, – пожаловался Сергей Филь. – Из запланированных 2 млрд на ремонт мы получили в прошлом году 400 млн, в этом – 535 млн рублей. Если бы не средства по целевой федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», то находкинскую трассу нам бы просто не на что было ремонтировать. Все деньги, которые пришли по программе из федерального бюджета – 474 млн, направили на дорогу к Находке – с 22-го по 70-й километр. Отремонтируем там по всем направлением 45 километров. При этом 53 километра дорог нам надо сдать к ТОР. Если из дорожного фонда будет продолжаться отвлечение средств на строительство инфраструктуры к ТОР, еще какие-нибудь мероприятия, то сеть дорог не будет улучшаться.

Признать ошибки

По словам замруководителя дорожного департамента, реорганизация Примавтодора, затеянная властями Приморья в 2015 году, не оправдала себя. Сегодня краевое предприятие медленно возвращается к старой структуре.

Напомним, что два года назад было принято решение по оптимизации Примавтодора, в результате чего из 26 его филиалов осталось только восемь, при этом более 500 сотрудников оказались сокращены. Как уверял тогда глава департамента Александр Швора, причиной «перестройки» стала неэффективная административная структура предприятия: избыточный кадровый состав при небольшой выработке на одного сотрудника.

Структуру оптимизировали резко и кардинально. Три-четыре филиала, обслуживавших каждый свой район, сливали в один. Планируемая экономия должна была составить 150 млн рублей в год (при бюджете предприятия в 3,5 млрд рублей). Но «эффективный менеджмент» привел совсем не к тем результатам, которые от него ждали.

– Если раньше один филиал обслуживал в среднем 500 километров дорог, то теперь – до полутора тысяч, – рассказал Сергей Филь. – Возьмем Партизанский филиал, который в результате оптимизации прирос Лазовским и Шкотовским районами. Теперь на обслуживании у него стало 1300 километров дорог, и результаты он показывал далеко не лучшие. А в прошлом году пришла в упадок дорога на Находку. Сегодня там идет масштабный ремонт, для которого пришлось значительно усиливать Партизанский филиал. По сути, мы возвращаемся к обособленным филиалам в этих местах. Подобная работа ведется также на надеждинском и хасанском направлениях.

Считаю, что оптимизация, укрупнение филиалов положительных результатов не дали. Мое личное мнение: надо возвращаться к увеличению количества филиалов. Наверное, нужно это признать, признать ошибки. Сегодня нужно, чтобы в каждом районе был обособленный дорожный филиал предприятия, который бы качественно и своевременно ликвидировал чрезвычайные ситуации, осуществлял ремонт и не отвлекался на новое строительство. Потому что строительством должны заниматься либо специальные предприятия при Примавтодоре, либо подрядные организации…

По итогам заседания депутаты предложили представить директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края… к награде. Чтобы хоть таким образом обратить его внимание на ситуацию с дорожной отраслью в регионе.

По мнению депутатов, еще год-два подобной дорожной политики – и для спасения приморских дорог потребуются уже поистине героические усилия.

Справка «В»

В составе сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Приморье эксплуатируется 1594 моста и путепровода общей протяженностью 67,57 тысячи метров, включая два внеклассных моста (Золотой Рог и низководный Де-Фриз – Седанка) и один тоннель.

В неудовлетворительном и аварийном состоянии находятся 717 мостов (45 процентов от общего количества). 374 мостовых сооружения имеют габариты, не соответствующие категории автомобильной дороги, 610 имеют недостаточную грузоподъемность, 360 – низкий уровень безопасности движения и 434 сооружения – износ, близкий к предельному. Более 70 процентов мостов и путепроводов построены более 40 лет назад (до 1985 года) под осевую нагрузку 6-6,5 тонны и не соответствуют современным требованиям по грузоподъемности.

Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения в большинстве своем работают в режиме перегрузки (42 процента), то есть интенсивность движения транспортных средств и грузонапряженность на них значительно превышают расчетные параметры, в связи с чем дороги и мосты подвергаются значительному износу и разрушениям за короткий промежуток времени.

На сегодняшний день значительная часть дорог (54,4 процента) не соответствует нормативным требованиям.



