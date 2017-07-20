Освещение губернатора: от Боярина до Москвы

Электроснабжение резиденции главы региона провели по статье экономического и инновационного развития Приморья

Администрация Приморского края планирует потратить 20 миллионов рублей на улучшение электроснабжения резиденции губернатора, расположенной на острове Русском в бухте Боярин. Средства были заложены в программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013–2020 годы.

Депутаты краевого парламента не нашли связи между развитием Приморья и освещением ВИП-дачи и рекомендовали главе региона исключить данные расходы из профильной программы как не имеющие отношения ни к экономике, ни к инновационному развитию.

Дача как инструмент развития края

Профильные корректировки в программу представил на экономическом комитете Законодательного собрания директор департамента экономики и предпринимательства Приморья Сергей Павленко. Изменения, в частности, касаются перераспределения расходов в сумме 20 миллионов рублей на технологическое присоединение к сетям электроснабжения комплекса зданий в бухте Боярин.

– Что за объект, к которому мы ведем сети на два десятка миллионов рублей? – поинтересовался один из парламентариев.

– Это переходящий объект, комплекс зданий. Резиденция, что называется, – уклончиво пояснил Сергей Павленко. – Как известно, есть обязательства по ее обеспечению электроснабжением на уровне повышенной надежности. Соответственно, эти предприятия были предусмотрены в государственной программе.

– Чья резиденция? – не унимался парламентарий.

– Резиденция губернатора, – признался директор департамента.

Председатель комитета Александр Костенко вполне резонно поинтересовался: какое отношение ВИП-дача имеет к программе экономического развития Приморского края?

– Спасибо за вопрос, – начал Сергей Павленко. – Данное мероприятие было включено в госпрограмму довольно давно. Сейчас мы говорим не о его сути, а только о том, чтобы перераспределить средства. Часть денег необходимо перенести с 2017-го на 2018 год по техническим причинам.

Что же касается самого «мероприятия», то, как следует из слов Павленко, оно было включено в программу по той причине, что его просто нужно было куда-то внести.

– У нас был принят программно-целевой метод управления бюджетом края, – напомнил глава департамента. – Поэтому администрация Приморского края постаралась максимальную долю бюджетных расходов включить в государственные программы. Так, в госпрограмму по экономическому развитию попали мероприятия, финансированием которых занимается хозяйственное управление региона. В частности, электроснабжение резиденции в бухте Боярин.

– Я читаю название программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края», – сказал Александр Костенко. – Если эти мероприятия имеют отношение к развитию экономики – не вопрос, мы только поддерживаем. Но если не имеют, то… вы же знаете принцип составления госпрограмм. А именно: все средства должны вести к изменению ключевых качественных показателей. Я почему-то не заметил в них каких-либо изменений.

– Радикальных изменений нет, – согласился Сергей Павленко.

– Тогда не понимаю, – продолжил председатель комитета. – Никакого отношения это дело не имеет ни к экономическому, ни особенно к инновационному развитию Приморского края. А вы 20 миллионов туда направляете. Что, у малого и среднего бизнеса нет других проблем? При этом вы, хоть и немного, но уменьшаете финансирование мероприятий по улучшению инвестиционного климата. Разве у нас Приморье входит в десятку регионов-передовиков по инвестиционному климату? Мы двигаемся в обратную сторону. Мы увеличиваем финансирование всяких историй, которые имеют отношение к отдельным лицам. Это, может быть, по-своему правильно. Но при чем здесь госпрограмма экономического развития? Надо же собственной программой гордиться, а вы?

– Вы правильно ставите вопрос о том, что необходимо сбалансировать приоритеты, – внезапно похвалил депутата Сергей Павленко и тут же бросился в оборону: – В настоящее время департамент экономики реализует 30 направлений деятельности. В этом смысле кроме развития малого и среднего предпринимательства мы гордимся тем, что реализуем такое мероприятие, как Восточный экономический форум. Мы ждем приезда большого числа политиков федерального и международного уровня, бизнесменов различного калибра. Я думаю, что резиденция в бухте Боярин является мощным инструментом установления дополнительных торговых связей, как международных, так и российских.

– Побойтесь Бога, – устало вздохнул Александр Костенко…

В итоге депутаты комитета рекомендовали исключить из госпрограммы расходы по электроснабжению ВИП-резиденции на Русском. Окончательное решение будет принято на заседании Законодательного собрания Приморского края, которое состоится сегодня.

Перевели стрелки на президента и полпреда

Еще более интересная дискуссия развернулась относительно другого изменения в ту же самую госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013–2020 годы.

На этот раз краевая администрация предложила увеличить бюджетные расходы на содержание своего представительства при правительстве РФ. Цена вопроса составила 3,9 миллиона рублей ежегодно. Эти средства краевые власти планируют направить «в целях реализации работы постоянной съемочной группы для всестороннего освещения губернатора Приморского края и должностных лиц администрации Приморского края в мероприятиях, организованных органами государственной власти».

Примечательно, что Сергей Павленко, докладывая народным избранникам о сути поправки, не упомянул о том, кем именно будет докомплектован штат представительства. Более развернуто информация была представлена в пояснительной записке к законопроекту.

– Что эта группа операторов будет делать в Москве на постоянной основе, когда там не будет губернатора? – удивился Владимир Хмелев.

– Наверное, будут осваивать разные механизмы совершенствования своей деятельности, – предположил Сергей Павленко.

– Легче купить главе региона телефон со встроенной камерой, чтобы он сам себя снимал, – предложил Артем Самсонов, депутат. – Дешево и сердито. К тому же в формате видеоблога будет хотя бы интереснее и современнее, чем эти постоянные сюжеты о губернаторе на телевидении.

Александ Костенко, в свою очередь, не переставал удивляться, какую связь имеют эти вещи с программой экономического развития региона.

– Экономическое развитие – сложная вещь, – пытался защититься Сергей Павленко. – Нам постоянно приходят поручения со стороны полпреда президента в ДФО и Минвостокразвития, чтобы мы стимулировали и рекламировали себя на федеральном уровне. Поэтому я думаю, что, возможно, нужно не просто увеличивать съемочную группу в Москве, но и увеличивать всю программу продвижения Приморского края на федеральном уровне. Про международный уровень говорить преждевременно. Это слишком большие средства, – мечтательно произнес директор департамента. – Но на уровне страны нам совершенно точно придется это делать. Рекламировать ДВ-гектар, привлекать и инвесторов, и рабочие кадры для наших заводов и верфей.

– Я «за» обеими руками, – воскликнул Александр Костенко. – Только этого в вашей госпрограмме нет. А есть операторская группа в Москве.

– Рекламировать надо Владивосток. Здесь надо снимать, в Приморском крае, – считает Артем Самсонов. – Здесь и ДВ-гектар, и заводы. Как мы будем рекламировать Приморский край, снимая Москву? Какой в этом смысл? Где логика?

– Путин сказал, что нужно активнее использовать различные каналы коммуникаций, – парировал Сергей Павленко.

– Владимир Путин сказал, что надо экономить деньги на пиар, – парировали ему в ответ.

Решение о том, увеличивать ли средства на содержание представительства администрации Приморского края в Москве, также будет принято на очередном заседании ЗС ПК в эту среду. Интересно, чью сторону примут депутаты?

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Директор департамента экономики: «Резиденция в бухте Боярин – мощный инструмент установления торговых связей, как международных, так и российских»