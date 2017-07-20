Приморские растения – на пользу людям

Новые фармакологические свойства дальневосточных растений открывают химики ДВФУ и ДВО РАН. Выделенные из приморских эндемиков биологически активные соединения станут частью лекарственных препаратов и помогут в лечении многих заболеваний.

Как сообщила профессор кафедры физической и аналитической химии Школы естественных наук вуза Лариса Соколова, интересный результат дало изучение уникального растения – маакии амурской. Из ее древесины ученые получили гепатопротекторный комплекс, который стал основой для препарата «Максар», выпускаемого ТИБОХ ДВО РАН. Последние исследования показали, что молодые побеги маакии содержат также соединения, обладающие антиспазмологическим действием, сообщила пресс-служба вуза.

Сейчас ученые изучают дальневосточный вид серпухи венценосной. Это растение обильно произрастает на территории России и является источником экдистероидов, которые используют при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. При исследовании приморского вида – серпухи маньчжурской – химики выделили два новых флавоноида, являющиеся природными антиоксидантами.

На Дальнем Востоке произрастает много лекарственных растений. Но в государственную фармакопею входит только 1,5 процента, потому что у большинства не изучен химический состав. Исследования позволят расширить список государственной фармакопеи и создать новые препараты.

Отмечается, что ученые ДВФУ работают совместно с сотрудниками лаборатории хемотаксономии растений ТИБОХ ДВО РАН. В ближайших планах научной группы – изучить еще несколько ценных видов.