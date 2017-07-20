Последнему герою пришлось строить водопровод

Квест для подростков «Последний герой» прошел в приморской столице, сообщили в пресс-службе мэрии.

Его разработали и провели специалисты муниципального учреждения «Молодежный ресурсный центр», работающего при администрации Владивостока. Первая игра этого спортивно-интеллектуального мероприятия состоялась на территории школы № 81. Ее участниками стали более 20 ребят, отдыхающих в пришкольном лагере.

Перед участниками квеста «Последний герой» ставятся задачи, развивающие командный дух, отметили организаторы.

– Это весьма актуальное занятие для современных детей, потому что зачастую ребята в подростковом возрасте не умеют взаимодействовать друг с другом, – отметила учитель начальных классов начальник пришкольного лагеря Дарья Горшкова. – Этот квест – не виртуальная игра. Здесь, как и в реальной жизни, надо учиться сотрудничать, слушать и приходить к единому решению. Поэтому организацию такого приключения в пришкольных лагерях мы, педагоги, поддерживаем.

Мальчишки и девчонки с радостью приняли участие в квесте «Последний герой», здесь их ожидали различные интересные задания. Например, разбившись на команды, школьники, выполняя задание «Вверх», стояли в кругу. Им предстояло удерживать цветные трубочки одним пальцем во время приседания и вставания.

– Задания были разные, но больше всего мне понравился «Водопровод». С помощью бумаги мы строили трубу, по которой ведущий переливал воду в стаканчик, – рассказала третьеклассница Лиза Хвостецкая.

По итогам квеста «Последний герой» командам были вручены грамоты. Игру, которая учит подростков чувствовать и понимать сверстника как надежного и верного товарища, МРЦ проводит бесплатно по заявкам. Контактный телефон 222-22-94.