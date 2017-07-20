Погода проверила яхтсменов на прочность

Во Владивостоке в акватории Амурского залива проходят соревнования по парусному спорту на юношеский кубок «Семь футов», сообщает пресс-служба яхт-клуба.

Соревнования проходят в классах «Оптимист», «Кадет», «Лазер 4.7», «Лазер-радиал», «420» – всего в них принимают участие более ста единиц лодок и более 120 юных яхтсменов из Владивостока, а также из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, поселков Ванино и Славянки.

Пока что в лидерах хабаровчане. Также судьи отметили, что ветреная погода устроила юным яхтсменам настоящую проверку на прочность: немало швертботов совершили оверкиль в результате резких порывов ветра и неверного управления парусом.