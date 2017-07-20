Марихуаной удобряли почву

На приусадебном участке в поселке Трудовое у 56-летней женщины были обнаружены и изъяты 472 куста конопли.
Как сообщила пресс-служба Росгвардии, сотрудники отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, заметили в огороде частного дома на улице Энгельса целую грядку растений, похожих на марихуану.
Хозяйка дома пояснила бойцам, что выращивала наркотикосодержащее растение для собственного потребления и удобрения почвы.
Изъятые с приусадебного участка кусты отправили на экспертизу. Исследование показало, что растение является марихуаной общим весом 1482 грамма. В доме гражданки также были обнаружены высушенные растения.
В отделе полиции, куда была доставлена задержанная, выяснилось, что ранее женщина уже дважды привлекалась к уголовной ответственности.
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