Марихуаной удобряли почву

На приусадебном участке в поселке Трудовое у 56-летней женщины были обнаружены и изъяты 472 куста конопли.

Как сообщила пресс-служба Росгвардии, сотрудники отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, заметили в огороде частного дома на улице Энгельса целую грядку растений, похожих на марихуану.

Хозяйка дома пояснила бойцам, что выращивала наркотикосодержащее растение для собственного потребления и удобрения почвы.

Изъятые с приусадебного участка кусты отправили на экспертизу. Исследование показало, что растение является марихуаной общим весом 1482 грамма. В доме гражданки также были обнаружены высушенные растения.

В отделе полиции, куда была доставлена задержанная, выяснилось, что ранее женщина уже дважды привлекалась к уголовной ответственности.