Канализационных стоков в водоеме не нашли

Во Владивостоке проверили экологическое состояние озера у бухты Патрокл.

Возможность утечки канализационных стоков в реликтовый водоем проверяла специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации города, КГУП «Приморский водоканал» и ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6».

– Выхода течи канализации со стороны насосной станции, перекачивающей стоки микрорайона Патрокл в городской коллектор в районе ул. Борисенко, не выявлено, – заверили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время насосная станция работает в ручном режиме запуска. Вопросом восстановления вышедшей из строя автоматики насосных станций занимается ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6» совместно с КГУП «Примводоканал».

– Все системы водоснабжения и водоотведения города в целом находятся в собственности Приморского края. Однако упомянутые сети компанией «Дальспецстрой» (застройщик жилого комплекса в районе Патрокла) не были введены в строй по окончании строительства домов и не были переданы в собственность края, – отметили в городском управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Отвод канализационных стоков относится к регулируемому виду деятельности, обслуживание и содержание должно производиться гарантирующей организацией (КГУП «Примводоканал») за счет средств тарифа на водоотведение, установленного департаментом по тарифам Приморского края.