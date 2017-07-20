Долг Родине отдадут в научных ротах

В регионах, на территории которых дислоцируются войска Восточного военного округа (ВВО), завершилась весенняя призывная кампания.

План призыва выполнен на 100 процентов, уточнили в пресс-службе ВВО.

Всего для прохождения военной службы по призыву направлено 10 тысяч граждан, в том числе более 1200 новобранцев с высшим образованием, около 300 из которых изъявили желание заключить контракт с Минобороны России.

Воспользоваться поправками к закону о прохождении службы решили около 500 человек со средним профессиональным образованием, более 120 из которых уже подписали контракт о прохождении службы в войсках округа.

Восемь новобранцев, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, отправлены в спортивные роты, шесть – в научные роты Министерства обороны РФ.

Около 90 процентов военнослужащих будут проходить службу в войсках ВВО.