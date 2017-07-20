Семейные ценности Янковских стали всеобщим достоянием

Горожанам предлагают новую книгу, а историкам – спасенный архив

Журфикс, на котором впервые прозвучат ранние литературные произведения членов семьи Янковских, пройдет в Доме-музее Сухановых в эту субботу, 22 июля.

Рассказы и стихотворения взяты из новой книги «Шорохи прошлого», презентация которой прошла в минувшую среду. Издание составлено известным историком и краеведом Еленой Сергеевой на основе семейных архивов, любезно предоставленных Орром Чистяковым-Янковским, правнуком основателя приморской династии Янковских – Михаила Ивановича, известного исследователя древних стоянок, его археологические находки стали именоваться «Янковской культурой»

На презентации издатель Александр Колесов отметил, что представленный труд – это уже третья большая книга о семье Янковских, и она заслуживает особого внимания читателей.

– В книге собрано порядка 200 фотографий, большей частью ранее неизвестных приморскому читателю, ведь весь архив все эти годы хранился в Америке, в доме Орра Петровича, – рассказал Колесов. – Для издания мы специально подбирали бумагу, создающую иллюзию старинного фолианта, таким же вышел и переплет.

Подготовка книги к печати заняла три долгих года, но, по мнению создателей, оно того стоило. «Шорохи прошлого» – это не унылый сборник документов, а увлекательный экскурс в историю, проиллюстрированный уникальными фотографиями.

– Первая часть «Шорохов прошлого» построена на дневниках Маргариты Михайловны (невестки Михаила Янковского), раскрывающих одну из неизвестных страниц истории этой семьи. Будучи женщиной талантливой, она решила написать о своем первенце книгу. С этой целью была приобретена толстая тетрадь в линейку в твердом кожаном переплете. На обложку прикрепили табличку с надписью «Жизнь Ливии Юрьевны Янковской». И начинается эта рукописная книга, как и положено, с пролога. С истории о выборе имени ребенку. Пришедший окрестить девочку священник, услышав имя, наотрез отказался проводить службу, «ибо имя сие не православное есть». Родители возмутились, но на сторону священнослужителя встал крестный отец ребенка – Александр Суханов. Разгорелся жаркий спор, пока не появилась супруга Суханова и не сказала: «Господи, да крестите ребенка любым именем! А в миру называйте, как хотите!». На том и порешили. Девочку записали в церковную книгу Музой, а в семье называли Ливией, – раскрыла секрет Елена Сергеева.

Сам дневник чудом сохранился и даже пополнялся записями, которые продолжала заносить другая дочь Марии и Юрия – Виктория. Ее рассказ о нелегкой жизни Янковских в Маньчжурии на Тигровом хуторе лег в основу второй главы «Шорохов прошлого». Именно сюда из России и перевезли годовалого Орра, надолго потерявшего связь с родиной.

– Находился хутор в 150 км от Владивостока (если по прямой линии) и в 50 км от границы с Кореей. Мужчины занимались охотой, а мама хлопотала по хозяйству. В 1945 году через хутор проходила советская армия. Мужчин забрали переводчиками, так как своих корееведов у Красной армии не было. А Янковские знали и корейский, и японский, и китайский языки. А также говорили по-русски и по-английски. С советскими войсками они дошли до города Пхеньяна, но обратно уже не вернулись – их обвинили в шпионаже и отправили в лагеря. А мы с матерью осталась одни. Вот наши приключения до отъезда в 1965 году в Сан-Франциско она и описала. За годы жизни в Америке мама накопила 15 больших коробок с семейными архивами разных ветвей рода Янковских. Сейчас от них осталось всего пара-тройка, все остальное я передаю для хранения Владивостоку, – рассказал Орр Петрович.

Для написания третьей главы Елена Сергеева использовала дневник той самой Музы, которую священник отказывался крестить.

– В 1932 году она стала мамой. И в традиции семьи Янковских был заведен новый дневник – «Жизнь Саши Потапова». Он интересен в первую очередь тем, что записи вела не сама Муза Юрьевна, а ее супруг – Григорий Потапов. Живя с семьей в Шанхае, он описывал жизнь этого города глазами русского эмигранта. И эти записи очень интересно почитать, – подчеркнула Сергеева.

А вот те самые рассказы и стихи, которые прозвучат на журфиксе в ближайшую субботу, вошли в четвертую главу «Шорохов прошлого». Написаны они были в 1920–30-е годы. И ранее нигде не публиковались.