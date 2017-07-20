Пляжные нюансы

Как же хорошо и приятно, дорогие читатели, на нашем городском пляже – в парке имени Лазо на Санаторной!

Я туда не первый десяток лет езжу и с удовольствием отмечаю, как похорошел и изменился за последние годы парк: исчезли заросли травы и кустов, все аккуратно выкошено, вдоль дорожек – скамейки и регулярно очищаемые урны, даже туалет из некогда жуткого «сортира типа мэ и жо» превратился во вполне чистое заведение.

А сам пляж! Чистый, есть зона с шезлонгами, пусть и за небольшую денежку, есть кафе, где и воду, и сок, и мороженое можно купить, и переодевалки тоже стоят вдоль всего пляжа. Словом, для бесплатного отдыха (напомню, что за вход в парк имени Лазо с отдыхающих денег не берут) это идеальное место: море, лужайки, песок, чистота. Вот если бы еще сами отдыхающие понимали, какое чудо им досталось…

Буквально в минувшее погожее воскресенье съездила я на море. На Санаторную. Два шага от электрички – как удобно!

Приехала, пошла переодеваться в те самые кабинки, что установлены вдоль пляжа.

И вот непосредственно в кабинке, на свежей травке, лежала – извините, тут мне придется перейти на язык грубой физиологии – использованная прокладка. А чуть дальше – использованный детский памперс. И возле первого, и возле второго радостно роились мухи… Мне стало просто тошно.

Понятно, что от физиологии никуда не деться. Но если есть пусть и платный, но все же туалет (и 20 рублей не та сумма, которую стоит экономить, как мне кажется), если по всему парку расставлены урны, то что заставляет взрослых и вроде бы вменяемых, адекватных людей выбрасывать предметы интимной гигиены просто так, на землю – мне непонятно… А с другой стороны, мне интересно, ведет ли себя эта девушка, бросившая прокладку, или эта мама, оставившая памперс, точно так же у себя дома, например? Бросают ли они эти предметы где попало – на диване у телевизора, на полу в прихожей? Проделывают ли подобные вещи, придя в гости? Если нет, то почему в гостях и дома нельзя, а в общественном месте – можно?

Как было бы замечательно, если бы у всех, кто приходит на пляж, было и хорошее воспитание… Которое позволяет думать не только о себе, но и об окружающих, уважать их.

Парк и пляж на Санаторной – славное место. И люди там отдыхают (во всяком случае, на первый взгляд) все милые, воспитанные… Зачем же так по-хамски относиться к ним?