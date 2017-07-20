Мечча хорошая рупонская манга

Владивостокские подростки встретились с настоящим мангакой и даже получили мастер-класс по рисованию.

Японский художник Исияса Ютоку привез в Россию мангу «Суппон и Нэкомышка». Сам он свое творение именует «новым рупонским комиксом». Рупонский в его же пояснениях – это некий гибрид русского и японского языка. Дело в том, что Исияса Ютоку серьезно изучает русский язык и стал автором еще нескольких неологизмов. Например, изобрел слово «мечча хорошо», которое переводится на «чистый русский» как замечательно (мечча на японском – «очень»).

К слову, текст к манге писал сам Исияса Ютоку, не прибегая к услугам профессиональных переводчиков. Незначительные стилистические и орфографические погрешности ничуть комикс на русском не портят, если помнить, что автор – японец, изучающий наш язык всего три года.

– Очень сложно дается мне русский, – сознается Исияса Ютоку, – но я люблю Россию, русскую историю, русские книги, особенно детские. Россия очень интересная страна, она включает в себя как милые черты, так и страшные…

К милым господин Ютоку отнес (традиционно для японцев) Чебурашку и художников-авангардистов, к страшным (опять-таки традиционно для иностранцев) – некоторые страницы нашей истории, в частности, сталинскую эпоху.

История, описываемая в манге, происходит в необозримо далеком будущем, когда все люди иммигрировали на Марс, оставив родную планету животным. Причем не совсем обычным животным. Главные герои манги – дальневосточная черепаха (в Японии именуемая суппон), каким-то образом эволюционировавшая в прямоходящую, а также котомышь – результат межвидового скрещивания японского кота и русской мышки.

Однако, несмотря на апокалипсическую предысторию и генных мутантов в качестве главных персонажей, сюжет манги невероятно позитивный и наполнен житейской мудростью. Например, следует знать: если вы идете в лягушачий суши-бар, берите с собой палочки, так как лягушки пользуются вместо столовых приборов языком. Или если вы нашли настоящую любовь, то непременно верьте ей, а то уйдет. Или как строить заводы, которые, в свою очередь, также будут производить… заводы.

Владивосток стал первым городом, где Исияса Ютоку презентовал свой новый «рупонский комикс». Следом с приключениями необычной черепахи и котомыши познакомится вся остальная страна.