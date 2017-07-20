Ягодный сезон в самом разгаре

Сегодня, 21 июля, и завтра, 22 июля, на центральной площади Владивостока развернется продовольственная ярмарка, сообщили в пресс-службе администрации города.

Свою продукцию на ярмарку привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

Горожане смогут приобрести здесь ягоду, абрикосы, сливы, картофель, свеклу, морковь, свежую зелень, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко и другие продукты от фермеров и товаропроизводителей Приморья.

Ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.