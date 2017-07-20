Уважаемые работники торговли!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня торговля – наиболее динамично развивающаяся отрасль экономики: открываются современные магазины, торгово-развлекательные площадки, появляются представительства крупных торговых сетей.

Торговля всегда была и остается самой конкурентной сферой, где лучше всего проявляется коммерческий талант предпринимателей. Именно работники торговли в свое время первыми подхватили ритмы новой рыночной экономики. Сейчас торговля остается одним из самых рентабельных, перспективных и инвестиционно привлекательных секторов. Развитие торговли не только укрепляет экономический потенциал города, но и делает комфортной жизнь всех без исключения горожан.

Желаю вам плодотворной работы, успехов и процветания!

Председатель Думы г. Владивостока Елена Новицкая