Уважаемые работники торговли!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня торговля – наиболее динамично развивающаяся отрасль экономики: открываются современные магазины, торгово-развлекательные площадки, появляются представительства крупных торговых сетей.
Торговля всегда была и остается самой конкурентной сферой, где лучше всего проявляется коммерческий талант предпринимателей. Именно работники торговли в свое время первыми подхватили ритмы новой рыночной экономики. Сейчас торговля остается одним из самых рентабельных, перспективных и инвестиционно привлекательных секторов. Развитие торговли не только укрепляет экономический потенциал города, но и делает комфортной жизнь всех без исключения горожан.
Желаю вам плодотворной работы, успехов и процветания!
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