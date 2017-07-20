Приморец приютил сотни тысяч лучших друзей

Приморский писатель собрал самую большую частную библиотеку на Дальнем Востоке. Она насчитывает около 200 тысяч книг и продолжает пополняться.

70-летний житель Находки Павел Шепчугов с детства увлекается литературой, сообщают «Вести Приморье». Тогда и начал коллекционировать книги. В последние годы его хобби превратилось в миссию спасения: библиофил собирает брошенные книги, чтобы уберечь от уничтожения.

– Мне удалось спасти книги, которые из библиотек просто-напросто выбрасывались. Они списывались из-за нехватки места, а потом уничтожались, – сетует Шепчугов.

С приходом эпохи цифровых технологий многие читатели также стали избавляться от печатных изданий. Появление уличных книжных шкафов – тому лишнее доказательство. Но большинство изданий внезапно оказалось на помойках как ненужная макулатура. Шепчугов уверен: люди совершают страшное преступление.

– Сама книга – это драгоценность, ведь в каждой хранится частичка человеческой души. Вот мне восьмой десяток пошел, а среди книг я чувствую себя лет на сорок, – признался Павел Иванович.

Кстати, некоторые экземпляры из коллекции Шепчугова имеют немалую ценность. К примеру, фолиант «Житие святых» был отпечатан в конце XVII – начале XVIII века и неплохо сохранился. У букинистов подобные издания вызывают живейший интерес.

Домашнюю библиотеку Павел Шепчугов пополняет и собственными сочинениями. На полках красуются 22 издания, посвященных Дальнему Востоку.