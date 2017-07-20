Образовательные учреждения города готовятся к новому году. Учебному

В муниципальных школах, детских садах и центрах детского творчества продолжается текущий и капитальный ремонт, подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Так, за неделю сделан ремонт раздевалок и душевых спортивного зала школы № 23 и спортзала школы № 50. Обновлены теневые навесы на территории детского сада № 8.

Продолжаются ремонтные работы в пищеблоках детских садов № 14 и 135, школы № 60.

Ремонтируются музыкальный зал в детсаду № 97, медкабинет в школе № 9, фасад школы № 32. Обновляются асфальтобетонные дорожки на территории школы № 48.

Напомним, что ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений во Владивостоке проходит ежегодно, но основной объем ремонтных работ приходится на лето, в некоторых учреждениях он начинается уже весной. Одна из главных задач, которую глава Владивостока Игорь Пушкарев поставил перед специалистами, – создать для детей комфортные и безопасные условия пребывания. По его заданию в десятках школ и детсадах города поменяли окна, отремонтировали фасады и кровли, установили камеры видеонаблюдения и ограждения.