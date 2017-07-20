Куда свернет циклон?

Изменчивую погоду обещают на грядущие выходные приморские синоптики.

Как сообщается на сайте Примпогода, в субботу, 22 июля, над краем будет преобладать поле повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, поэтому можно отправиться на пляж, тем более что во Владивостоке воздух прогреется аж до 29 градусов!

А вот к воскресенью к городу подойдут сразу два циклона. Один смещается по Хабаровскому краю, и его атмосферные фронты вызовут дожди на севере Приморья.

Другой циклон пройдет над акваторией Японского моря и вызовет дожди в южной половине региона. Интенсивность дождей здесь будет зависеть от того, насколько близко к Приморью подойдет циклон. Если близко, то дожди будут сильными, так что за прогнозом на воскресенье нужно следить внимательно…

Кстати, стоит отметить, что жителям центральных регионов России этим летом повезло с погодой еще меньше.

Как выяснили специалисты-страховщики, больше четверти (26 %) работников российских компаний обратились к руководству с просьбой о переносе отпуска на более раннюю дату из-за холодного и дождливого лета.

Как сообщили эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», опрос сотрудников 100 российских компаний показал: многие из них рассчитывали провести летние месяцы в городе или на даче, выезжать в выходные к подмосковным водоемам, а отпуск взять осенью и отправиться к морю в бархатный сезон.