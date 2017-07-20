«Игорь Белоусов» и «Пантера плюс» спасли подводников

Силы поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота провели учение по спасению экипажа подводной лодки, условно терпящей бедствие в заливе Петра Великого.

В учении были задействованы спасательное судно «Игорь Белоусов» с глубоководным обитаемым аппаратом «Бестер-1» на борту и телеуправляемым подводным аппаратом «Пантера плюс», вспомогательные суда, катера и группа водолазов, а также самолет Ил-38 и вертолеты Ка-27ПС морской авиации ТОФ.

В ходе учения был осуществлен поиск «аварийной» подводной лодки, залегшей на грунт на глубине около 50 метров, с помощью самолета Ил-38. Обнаружение подводников, самостоятельно покинувших лодку, проходило с помощью вертолетов и быстроходных катеров, сообщила пресс-служба ТОФ.

После обследования подлодки с помощью необитаемого подводного аппарата спасатели ТОФ эвакуировали оттуда личный состав с помощью глубоководного спасательного аппарата «Бестер-1». Спасенный экипаж подлодки доставили на борт судна «Игорь Белоусов», где специалисты оказали первую медпомощь «раненым», провели лечебную рекомпрессию и декомпрессию подводников.