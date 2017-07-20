Наградили за образ жизни и пропаганду

Во Владивостоке за пропаганду здорового образа жизни предприятия и организации получили награды от администрации города.

Торжественную церемонию чествования победителей и призеров открыл заместитель главы администрации приморской столицы Игорь Ткаченко. Он поприветствовал участников конкурса и вручил заслуженные награды. Вице-мэр поблагодарил представителей организаций и компаний за пропаганду здорового образа жизни, которую они проводят среди своих сотрудников, а также среди всего населения города, сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году в конкурсе «За достижения в области пропаганды и формирования здорового образа жизни среди населения Владивостока» приняла участие 21 организация. Конкурс проводился по двум номинациям: «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе, содействующее здоровому образу жизни» и «Лучшая акция для населения Владивостока по продвижению ценностей здорового образа жизни». Среди представленных на конкурс мероприятий по пропаганде ЗОЖ были спортивные соревнования, мастер-классы, конкурсы, массовые пробежки и другие.

Рассмотрев представленные материалы в номинации «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе, содействующее здоровому образу жизни», конкурсное жюри признало лучшими следующие организации:

первое место – МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей»,

второе место – филиал «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»,

третье место – ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус».

– Безусловно, такой конкурс очень полезен. Благодарим администрацию Владивостока за его проведение, – отметила Ольга Агеева, начальник отдела управления персоналом филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания». – Конкурс мотивирует специалистов предприятия на проведение различных спортивных мероприятий. Наши сотрудники с удовольствием принимают в них участие.

В номинации «Лучшая акция для населения Владивостока по продвижению ценностей здорового образа жизни» победителями стали:

первое место – муниципальное учреждение «Молодежный ресурсный центр»,

второе место – КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр»,

третье место – общественное движение «Волонтеры-медики» ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

– Наш МРЦ ежегодно проводит десятки различных акций, уроков и другие мероприятия по пропаганде ЗОЖ, – рассказал Андрей Волков, директор МКУ «Молодежный ресурсный центр». – В течение года в них принимают участие сотни молодых владивостокцев. Мы хотим, чтобы в нашем любимом городе жили здоровые и позитивные люди.

Все призеры были награждены дипломами, сертификатами на приобретение спортивного оборудования, наградными кубками и букетами.

Все остальные участники конкурса были отмечены памятными подарками. Среди тех, кто также продвигает здоровый образ жизни в своих организациях, – сотрудники поликлиник № 1, 3, 7, 8, Приморский краевой перинатальный центр, Союз садоводов города Владивостока, владивостокское отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство», школы № 6, 59 и другие.

Отметим: с целью сохранения и укрепления здоровья жителей приморской столицы и пропаганды ЗОЖ администрация приморской столицы проводит такой конкурс уже пять лет.