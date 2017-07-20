Горожан приглашают на пляжный фестиваль спорта

В предстоящие выходные, 22 и 23 июля, во Владивостоке (район бухты Лазурной, мыс Крутой, база отдыха «Вояж», пляж № 3) откроется пляжный фестиваль спорта.
Организатором мероприятия выступила администрация краевой столицы, уточнили в пресс-службе мэрии.
Все желающие смогут отдохнуть на побережье моря и насладиться на свежем воздухе соперничеством участников таких видов спорта, как пляжный волейбол, пляжный гандбол, функциональное многоборье, армрестлинг, пляжный теннис, паралимпийские виды (бочче, стритбол, настольный теннис, пауэрлифтинг и дартс) и другие.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство