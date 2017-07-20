У каждого недостроя есть имя, отчество и фамилия…

С нерадивыми застройщиками начали говорить цитатами сталинских наркомов. Только без должного результата

Проблема обманутых дольщиков в Приморье с переменным успехом (но чаще безуспешно) решается уже на протяжении десяти лет. Сегодня в крае людей, вложивших средства в строительство проблемных домов, более тысячи. И это число может в скором времени удвоиться. Власти для недостроенных многоквартирных домов (МКД) готовят дорожные карты, большинство нерадивых застройщиков сидят за решеткой, но воз и ныне там. Ситуацию с мертвой точки приходится сдвигать самим обманутым дольщикам.

Принцип светофора

Сегодня на территории Приморского края с привлечением средств дольщиков возводится 105 жилых объектов. Их строительством занимаются 56 компаний-застройщиков. Качество долевых строек приморские власти разделили по принципу светофора.

– В зеленой зоне находятся объекты, которые возводятся по графику, – сообщил руководитель инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Михаил Заиченко, выступая на заседании экономического комитета Законодательного собрания. – В желтой зоне расположены дома, где необходимо вмешательство властей. Красная зона – самая проблемная. В нее входят по-настоящему кризисные дома, которые стоят недостроенные уже на протяжении десятилетия.

В большинстве случаев застройщики красной зоны либо сидят за решеткой, либо находятся под следствием, а их компании признаны банкротами. Несостоявшиеся новоселы тем временем пытаются добиться справедливости – через суд, через чиновников, через депутатов, через администрацию Приморского края. И результаты пока не впечатляют.

Жилые долгострои

К проблемным объектам, находящимся под особым контролем властей, относятся менее десяти объектов. Во-первых, это блок-секции 6 и 7 в доме № 2 на улице Кипарисовой.

– Строительство этих объектов начиналось в 2007 году, – отметил руководитель инспекции. – На сегодняшний день объект практически завершен. Осталось несколько нерешенных вопросов. Компания-застройщик в процессе строительства самовольно изменила основные показатели объекта, увеличила площадь на три тысячи квадратов и этажность. Застройщику сейчас необходимо устранить замечания и обратиться в муниципалитет за новым разрешением о строительстве, потому как по старым документам у него имеется несоответствие. Так, разрешено 143 квартиры, а по факту – 168. Принять объект с такими параметрами мы не можем.

И в Росреестре с такими расхождениями никто не зарегистрирует свидетельство о праве собственности. Бывает, если на полквадрата расхождение, уже отказывают в регистрации. А тут три тысячи квадратов.

Такая же ситуация на улице Зейской, 10–12 (вторая очередь строительства 51-го микрорайона). Строить объект начали десять лет назад, потом остановились, в 2012 году продолжили, при этом неоднократно нарушили всевозможные нормы.

– Дом многострадальный, – признается Михаил Заиченко. – Застройщик «двигал» свайное поле, применял неправильные сваи. Но сегодня дом готов на 95 процентов. Планируем, что в этом году он зайдет на заключение о соответствии и мы дом сдадим.

Еще один дом – на улице Славянской, 17 (блок-секции 7 и 8). Несмотря на то что строительство жилого здания не окончено, люди его уже обжили. По крайней мере, одну блок-секцию. В другой еще не решен вопрос с сетями. Но и она частично заселена.

– Руководитель компании-застройщика сейчас находится под стражей, – сказал Михаил Заиченко. – Чтобы приступить к строительству, он представил липовую госэкспертизу, выданную на другой объект совершенно в другом регионе Российской Федерации. Да еще и построил на два этажа больше, чем планировалось. Пришлось заново проходить экспертизу и делать технические корректировки. Сегодня документы находятся на стадии получения разрешения. Как только сдадим седьмую блок-секцию, возьмемся за восьмую.

Следующий объект из красной зоны расположен на улице Грибоедова, 46. Сегодня он представляет собой бетонную коробку с выполненным фасадом. В этом состоянии дом пребывает уже несколько лет. А начинали его строить еще в 2008 году.

Директор компании-застройщика находится за решеткой, но дольщикам от этого не легче. Тем более, как они говорят, даже из мест не столь отдаленных он чинит им препятствия, пытаясь через аффилированных лиц обанкротить компанию. А с банкрота и взятки гладки.

– Последние полтора года мы занимались тем, чтобы данный объект передать в ведение КППК «Приморкрайстрой» (предприятие принадлежит администрации Приморского края. – Прим. авт.) На встрече с Эдуардом Портновым, профильным вице-губернатором Приморья, была поставлена задача в течение недели совместно с КППК определить конечную сумму, которая будет необходима для достройки данного жилого дома. Почему это важно? Потому что данный объект – это один из редких случаев, когда дольщики готовы скинуться на достройку. Сейчас нужна конкретная сумма, чтобы можно было посчитать по квадратам, сколько каждому собственнику доплачивать, – рассказал руководитель инспекции.

Первый среди отстающих

Самым проблемным среди объектов красной зоны пока считается жилой дом № 26 на улице Кипарисовой.

– Руководитель компании-застройщика тоже находится в камере, – уже буднично уведомил депутатов Михаил Заиченко. – Сама компания является банкротом. Причем она больше остальных отступила от утвержденного проекта.

Отметим, что проект по указанному адресу предусматривал строительство десятиэтажного жилого дома. Под него рассчитывались фундамент, плиты, нагрузки и т.д. Но компания надстроила еще девять этажей. Обследование дома показало, что восемь из них необходимо снести. Загвоздка в том, что все квартиры в «вычеркнутых» этажах проданы. И некоторые – дважды. Мало того что у одной квартиры два покупателя, так еще и самой квартиры теперь может не стать.

И это только красная зона. В желтой сейчас находятся стройки в районе Снеговой Пади, в Артеме и других муниципалитетах края. Сроки сдачи объектов здесь также существенно сдвигаются. В зоне риска больше тысячи человек.

Банальная ситуация

– Ваше ведомство называется инспекцией строительного надзора и контроля, – недоумевал один из депутатов. – Как же так: застройщик возводит дом, получает документы на десять этажей, а строит на девять больше? Каждый этаж занимает порядка двух недель. То есть на протяжении нескольких месяцев идет нарушение. У вас есть штат инспекторов, которые, как я понимаю, должны вести контроль. Так почему он не ведется? Или не хватает штата? Или полномочий? Не пускают на стройку?

– Ситуация банальна, – признался Михаил Заиченко. – Согласно закону с того момента, как мы выявили отступление от проекта, до судебного процесса и решения о приостановке строительства уходит от полугода до года. Прийти на объект и остановить строительство мы не можем. Это делается только через суд. А как работает служба судебных приставов, всем известно. Суд вынесет решение о приостановке строительства, а застройщик это решение игнорирует. Мы звоним приставам и просим: сходите на объект, хоть ленточку с печатью поставьте. Были застройщики, которые по ночам работали. Приедут в полночь, поставят лампы и строят. А утром приходим – их уже нет.

За госсчет не получится…

Что делать в такой ситуации, чтобы не ущемить права дольщиков? Приморские власти рассматривали вариант с компенсационными выплатами. По похожей схеме, например, решается проблема с обманутыми дольщиками в Партизанске.

Однако идея компенсационных выплат противоречива. Ошибки и недоделки частного бизнеса нельзя решать за бюджетный счет.

– Если мы всем обманутым дольщикам будем выдавать компенсации, то можем в итоге получить своеобразное поле чудес из сказки про Буратино, – считает депутат Сергей Ищенко. – Застройщики будут начинать строительство, привлекать денежные средства, потом все бросать, уезжать спокойно за границу. А администрация края из бюджета за всех заплатит.

Другой вариант: принять закон, предоставляющий льготы застройщикам (в частности, выдачу земельных участков без конкурсных процедур) взамен части квартирного фонда в новостройках.

– Мы провели опрос среди основных застройщиков края и выяснили, какое количество квартир они бы безболезненно предоставили людям, – сообщил Михаил Заиченко. – Примерно 10 процентов от общей площади жилого дома.

Однако данный проект был отклонен губернатором.

На заседании комитета прозвучала идея ужесточить наказание и материальную ответственность для нерадивых застройщиков. Однако, учитывая, что они и так почти все в тюрьме, эта идея популярности не обрела.

– У нас задача не посадить всех, а чтобы люди квартиры получили, – осадил Александр Костенко, председатель экономического комитета, своих товарищей.

Депутат-коммунист Владимир Гришуков предложил избавляться от индивидуального подхода и начать решение проблемы с исправления базовых вещей: вернуться к общенародной собственности, отменить продажу земли как товара и провести деприватизацию жилья. Инициатива народного избранника умы коллег не зажгла.

Кстати, чтобы почувствовать себя в роли обманутого дольщика, народные избранники использовали даже метод Станиславского. Один из них признался, что купил две квартиры в доме-недострое на улице Пихтовой. Не потому, что нуждался в жилье, а чтобы вникнуть глубже в проблему и понимать ее изнутри.

Справедливость своими руками

Пока приморские власти топчутся на месте и составляют, показывают друг другу, а затем актуализируют дорожные карты по выходу из ситуаций, обманутые дольщики берутся за дело самостоятельно и добиваются гораздо более весомых результатов.

– Мы всю работу делаем сами. Лично пишем все иски, выступаем в судах, инициируем совещания с Росреестром, прокуратурой, губернатором. В 2014 году мы провели встречу с главой региона, – рассказала Ольга Сун-жаю, представитель инициативной группы участников строительства жилого дома № 46 на улице Грибоедова. – По итогам встречи было принято решение передать наш жилой дом от застройщика в Приморкрайстрой. Это государственное предприятие, а мы устали от частных контор. Директор нашей компании-застройщика сейчас находится за решеткой (отметим, что по иронии судьбы и экс-директор «Приморкрайстроя» сейчас находится под следствием. – Прим. авт.)

– Однако Приморкрайстрой попросту не хочет брать нас на баланс, – считает дольщица. – Это парадоксальная ситуация: люди готовы вложить личные денежные средства, а государство этого нам не позволяет. Мы восемь месяцев судились за то, чтобы застройщик подписал соглашение о переходе права на аренду земельных участков. Выиграли этот суд. Но только через полгода КППК поставило свою подпись под соглашением. Каких сил нам стоила эта подпись – одному Богу известно. Скажите нам честно, что КППК не будет застройщиком. Мы тогда просто отойдем в сторону. Бросим этот дом. Потому что некоторые дольщики, в том числе и я, за свою квартиру уже выплатили десятикратно. И продолжаем платить – за землю, за охрану дома. Все платежи ложатся на нас.

– Вы дали точную оценку органам власти, – признал Александр Костенко и поинтересовался, есть ли у представителей дольщиков предложения по решению ситуации.

– Мы такие предложения отправили в письменном виде в Госдуму, – сообщила дольщица. – У нас есть целый ряд проблем. Нас 200 дольщиков. Очень разных по характеру и материальной обеспеченности. Часть из нас – 70 процентов – согласна на то, чтобы еще раз заплатить за квартиры. А как быть с остальными? Законодательно это никак не урегулировано. Сегодня по просьбе Госдумы мы пишем соответствующий закон.

– Давайте и мы подключимся. Это в том числе и наша обязанность, – сообщил депутат Законодательного собрания.

Подводя итог заседания, председатель экономического комитета отметил, что до 1 августа нужно утвердить дорожную карту для решения вопросов с теми проблемными домами, о которых шла речь, и определить сроки реализации необходимых мер.

– Мы продолжим мониторинг строительства домов с долевым участием, – сказал он. – И обязательно вернемся к этому вопросу, чтобы посмотреть, какие изменения произошли в решении проблемы обманутых дольщиков.

Кстати

Слово на комитете дали и представителям строительных организаций. Правда, на заседание пришли сотрудники предприятий, где нет катастрофических проблем. Представители застройщиков из красной зоны Приморья мероприятие проигнорировали.

– Мы строим восемь отдельных домов и два микрорайона, – рассказал Николай Сигинур, генеральный директор ООО ИСГ «Стройинвест». – Сложилась сложная ситуация по собираемости средств. У нас просто не хватает денег. Есть дома, где сумма несобранных денег составляет 200 миллионов. На сегодняшний день по всем объектам у нас недостаток более 500 миллионов для завершения строительства. Чтобы сдать их, мы стали реализовывать собственные активы. Но люди не покупают квартиры в наших домах. Я не знаю почему. Мне трудно сказать. Кто-то истерию в соцсетях подогревает. Конкретно говорит: не покупайте квартиры у этих компаний. И люди не покупают. Вот это очень большая проблема.

– Для людей это странное объяснение, – заметил Александр Костенко и процитировал советского наркома Кагановича: – У каждой проблемы есть имя, отчество и фамилия… Это ваша проблема, и вы ее должны решать.



