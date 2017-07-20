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Под Высоцкого никто не хрипел

Во Владивостоке завершился отборочный тур второго городского фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус»
Под Высоцкого никто не хрипел

Первая часть отборочного этапа состоялась в субботу, 15 июля, вторая – в среду, 19-го. А в минувший четверг жюри уже объявило имена конкурсантов-счастливчиков, вышедших в финал конкурса. 17 артистов продемонстрируют свое видение песенного творчества знаменитого поэта и актера на гала-концерте на Спортивной Гавани 28 июля. Всего будет показано около 30 номеров.

Шансы у всех равны

«Я очень благодарен администрации Владивостока, которая является организатором фестиваля «Парус». Ведь у нас есть уникальный, поющий, памятник Владимиру Семеновичу Высоцкому, а фестиваль является логическим продолжением этой истории», – говорит председатель жюри Виктор Галкин. Напомним, что легендарный бард бывал в городе нашенском: летом 1971 года он с аншлагом выступил во Дворце культуры моряков (ныне Пушкинский театр).

Заявки на участие в «Парусе-2017» принимались до 15 июля. Всего поступило более 30 заявок не только из Владивостока, но и из Лесозаводска и Артема. Все конкурсанты – непрофессиональные артисты, для них сцена – это хобби. Но на отборочном туре жюри давало всем равные шансы. Любишь творчество Высоцкого, знаешь его песни и стихи? Добро пожаловать на сцену! Даже умение играть на гитаре здесь необязательно. Некоторые впервые выступят перед публикой.

Организаторы «Паруса» предлагали творческим гражданам проявить свой талант в четырех номинациях фестиваля: художественное чтение стихов Владимира Высоцкого, театральные миниатюры, отрывки из спектаклей и фильмов (длительностью не более 10 минут), связанных с творчеством Владимира Семеновича, вокальное исполнение его песен, а также хореография и пластика под музыку Высоцкого.

Среди претендентов на призы «Паруса» представители разных профессий и возрастов. Возрастных или иных ограничений для артистов не было. Самому юному таланту Грише Митрофанову 7 лет. Он только в этом году пойдет в первый класс. Но у него уже есть артистический опыт. В первом фестивале «Парус» он тоже принимал участие, а в этом году выставляется в двух номинациях: чтение и вокал. Кстати, в конкурсе «Парус-2017» участвует не так много детей, как год назад.

Выступление конкурсантов на кастинге оценивало жюри во главе с заслуженным деятелем искусств РФ профессором кафедры сольного пения и оперной подготовки Дальневосточного государственного института искусств Виктором Галкиным.

С большой сцены – в амфитеатр

Репетиции песенного ристалища проходили в актовом зале МГУ имени адмирала Невельского. Здесь по вечерам с участниками фестиваля занимались педагоги по вокалу, стилисты и режиссер-постановщик Татьяна Славская. Специалисты отшлифовывали вокальное и актерское мастерство певцов и чтецов, отрабатывали с ними сценическую речь, подбирали костюмы и создавали образ, чтобы предстоящее мероприятие прошло на высокохудожественном уровне.

– В этом году были сжатые сроки на подготовку к гала-концерту. К первой части отборочного тура, состоявшегося 15 июля, у людей было всего четыре дня на подготовку. Поэтому мы дали шанс тем, кто не смог пройти первый кастинг по какой-либо причине. И не зря. Во второй части отборочного тура жюри увидело много интересных номеров. Нынешний «Парус» будет отличаться от того, который жители Владивостока видели в прошлом году. Год назад мы делали упор на некую массовость мероприятия, на его театрализацию, на широкое звучание номеров в плане объемного звука. Зачастую мы старались сделать это в стиле рок. В этом году гала-концерт будет проходить также на Спортивной Гавани, но не на огромной сцене, а в амфитеатре, то есть зрители будут очень близко находиться к артистам. Такой подход придаст камерность мероприятию, но это не значит, что будет хуже или лучше. Это совершенно другое направление конкурса, – рассказала «В» режиссер-постановщик фестиваля Татьяна Славская.

Переход в амфитеатр – идея организаторов «Паруса», справедливо решивших, что дважды повторять одну и ту же историю неинтересно.

Вокалистов на кастинге было большего всего, некоторые аккомпанировали себе на шестиструнке, остальные пели под минусовку, то есть под музыкальное сопровождение в записи. Примечательно, что никто из конкурсантов не пытался хрипеть под Высоцкого. Каждый нашел свою ноту, свою интонацию в его песенном творчестве.

Подавляющее большинство артистов предпочли для исполнения популярные произведения легендарного барда: «Утреннюю гимнастику», «Братские могилы», «Спасите наши души», «Семиструнный звон», «Городской романс», «Беду» и другие. Но были и сюрпризы. Некоторые конкурсанты выбрали малоизвестные зонги Высоцкого, которые сам автор не пел на эстраде. Это станет сюрпризом для зрителей.

Люди готовы петь не за награды и призы

По словам Виктора Галкина, для большинства зрителей предстоящего гала-концерта, привыкших к стандартному образу Высоцкого ( с гитарой наперевес и с хрипотцой в голосе исполняющего свои песни), это будет если не открытие, то откровение.

Кстати, отсева конкурсантов на отборочных турах не было. Как, впрочем, и в прошлом году.

– Затевая народный фестиваль, каким является наш «Парус», мы и администрация Владивостока решили отсеивать людей как можно меньше. И я рада, что и в этом году никому не отказали. Считаю, что любой желающий имеет право в нем участвовать. По большому счету, творчество Высоцкого – это история нашего народа, – говорит Татьяна Славская.

Остается добавить, что в прошлом году призовой фонд первого «Паруса» составлял 200 тысяч рублей, в этом – всего 40 тысяч, сюда же включена сумма Гран-при. На вопрос корреспондента «В», почему так мало, Татьяна Славская отвечает:

– Спонсоров у фестиваля нет. Но думаю, что люди, которые исполняют Высоцкого, поют не ради денег. Здесь как раз и расставляются приоритеты. Те, кто пришел за главным призом, возможно, огорчатся, узнав сумму Гран-при. Но таких людей я не встретила, что удивительно. Люди подают заявку на фестиваль, даже не читая его положения. Они любят творчество Высоцкого и готовы выступить даже без какой-либо награды и призов, – говорит режиссер-постановщик «Паруса-2017»…

Гала-концерт фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» состоится в пятницу, 28 июля, в 15 часов на набережной Спортивной гавани. По прогнозу синоптиков, в этот день ожидается хорошая погода.

Напомним, что фестиваль «Парус» зародился по инициативе главы администрации Владивостока Игоря Пушкарева в 2016 году. Он же стал инициатором установки в Театральном сквере единственного в России поющего памятника Владимиру Высоцкому.  

Автор : Сергей КОЖИН

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