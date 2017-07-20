Затисканные врагами

Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит долгожданный «Дюнкерк» – детище Кристофера Нолана, сделавшего из «Бэтмана» оскароносный фильм. Далее следуют триллер «Ужас Амитвилля: Пробуждение», гоночный боевик «Овердрайв», драма «Берлинский синдром», французская комедия «Безумные соседи» и немецкий мультфильм «Заячья школа».

«Дюнкерк» (16+)

Военная драма от режиссера Кристофера Нолана. Фильм расскажет историю чудесного спасения более 300 тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, в то время как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее.

«Ужас Амитивилля» (16+)

Ужасы, продолжающие серию о доме на окраине города, где творились страшные вещи.

История начинается с того, как мать-одиночка переезжает с тремя детьми в загадочный дом, даже не подозревая о кровавом прошлом их нового жилища. У каждого дома есть история. У этого вместо истории – страшная тайна.

«Овердрайв» (16+)

Эндрю и Гаретт Фостеры – братья-авантюристы, промышляющие угоном самых редких и роскошных автомобилей. До сих пор им легко удавалось избегать неприятностей, но во время очередного дела они попадают под прицел жестокого криминального босса. Теперь в обмен на свои жизни они должны украсть для него самый ценный автомобиль его злейшего врага.

Фильм интересен еще и тем, что в нем снялся сын Клинта Иствуда – Скотт Иствуд, который удивительно похож на своего отца в молодости.

«Берлинский синдром» (18+)

Во время отпуска в Берлине Клэр знакомится со школьным учителем Энди и сразу же влюбляется в него. После совместной прогулки по городу они проводят ночь вместе, но то, что на первый взгляд кажется началом бурного романа, неожиданно принимает зловещий оборот.

«Безумные соседи» (16+)

В запале предвыборных дебатов рафинированный буржуа Жан-Этьен Фужероль неосторожно бросает с экрана телевизора, что его любимая Франция открыта для любых иммигрантов, они повсюду найдут себе кров и еду, даже в его доме. Не проходит и суток, как у его ворот появляется цыганский табор во главе с наглецом Бабиком. Не пустить – потерять голоса избирателей. Размеренной семейной жизни приходит конец: нежданные гости плавают в крытом бассейне, устраивают концерты во дворе, обживают хозяйский туалет, пьют коллекционные вина и даже пытаются приударить за женой Жан-Этьена.

«Заячья школа»

Немецкий мультфильм о городском пижоне Максе, любителе молодежных развлечений, который попадает туда, где ему совсем не место, – в старомодную заячью школу. Но чем дольше он здесь находится, тем больше узнает о чудесном светлом празднике, ценности дружбы и собственном предназначении.