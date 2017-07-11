Сафари-парк в российском топе

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Приморский сафари-парк вошел в топ-10 популярных тематических парков для отдыха с детьми – по версии аналитического агентства ТурСтат, которое составило и разместило на своем сайте рейтинг самых лучших тематических парков России, популярных для развлечений и отдыха с детьми в 2017 году.

Также в списке – «Диво Остров» (Санкт-Петербург), «Сочи Парк» (Сочи), «Парк Патриот» (Московская область), «Этномир» (Калужская область), «Кидзания» (Москва), «Мастерславль» (Москва), «Юркин парк» (Киров), «Сафари Парк» (Геленджик), Парк «Тайган» (Крым). Напомним: Приморский сафари-парк находится в двух километрах от Шкотово и предлагает своим посетителям взглянуть на парк тигров, леопардов, копытных, гималайских медведей. А всемирную известность он получил благодаря истории дружбы козла Тимура и тигра Амура.

Автор : Отдел новостей «В»

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