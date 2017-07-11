Рыбы-лягушки порадовали ученых

Необычные гидробионты – рыбы-лягушки, видимо, вполне комфортно чувствуют себя в Приморском океанариуме, поскольку обзавелись потомством, несказанно обрадовав ученых.

Как сообщила пресс-служба океанариума, в искусственных условиях рыбы-лягушки практически не нерестятся и в океанариумах мира такие случаи не отмечены.

– Появление мальков – не просто большая редкость, – рассказывает специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей Екатерина Сницкая. – Для нас это еще и невероятно удачное стечение обстоятельств. В научно-адаптационном корпусе содержатся три рыбы-лягушки. Что среди них есть самец, выяснилось, когда он оплодотворил отложенную самкой икру. Отличительные признаки пола у рыб-лягушек научно не доказаны.

Ихтиологи сделали все возможное, чтобы развитие икры не прервалось. И, конечно, деятельное участие в этом принял новоиспеченный папа. В природе после нереста самка погибает, а самец остается охранять икру. Он цепляется к камню с кладкой и в течение нескольких недель отгоняет от нее рыб, морских ежей и звезд. В нашем случае самец поступил так же, хотя врагов в его аквариуме, конечно, нет. Более того, отложившая икру самка осталась жива, отлично себя чувствует и активно питается.

Отнерестилась рыба-лягушка в середине апреля. Полтора месяца развивалась икра, затем пять-шесть дней – личинки, из которых появились мальки. За неделю они успели подрасти до 5 миллиметров. Теперь их хвостики можно разглядеть и без макросъемки. Сейчас уже ясно, что основная часть мальков разовьется во взрослых рыб.

Малышей кормят артемией (планктоном), а взрослых особей – рыбой, креветками и гребешком.

– Очень мало научной литературы о рыбах-лягушках, хотя они очень интересны, – говорит Екатерина Сницкая. – Мы нашли единственную статью японских ученых, которые тоже смогли вывести мальков, экспериментировали с температурами, но выращивать их не стали. Очень надеемся восполнить этот пробел.

В главном корпусе океанариума тоже живут две рыбы-лягушки. Найти их можно в экспозиции «Дальневосточные моря». Одну из этих рыб подарил океанариуму местный рыбак.