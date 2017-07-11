Приморье похвастается медом, сыром и колбасками

Охотничьи колбаски, сыр «Бри» и мед вошли в список лучших товаров Приморья, сообщила пресс-служба края.

Смотр лучших товаров края проходил в течение месяца, участие в нем приняли 18 предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли региона. Эксперты выбирали победителей из 72 наименований продукции, которая прошла тщательный отбор – народную и профессиональную дегустацию.

Победители конкурса представят Приморье на конкурсе «100 лучших товаров России», а также смогут использовать знак «Лучший товар Приморья» на упаковке своей продукции в течение двух лет.

Итак, бороться за звание лучшего товара России из Приморья отправятся молочный йогурт и мягкий сыр «Бри» компании «Провиант», белковые соевые напитки ЗАО «Новое время», пресервы, мидии, сельдь и салат из морской капусты ООО «Рыбный мир», мясные изделия от Торгового дома «ВИК», а также окорок копченый ООО «Никольск», ратимировские охотничьи колбаски, пражские колбаски компании «Надежда-95», мед ООО «Пчелка» и «Владхлеб».