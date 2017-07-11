Пенсионер, скажи спасибо Интернету

Продолжается прием заявок на III Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2017», сообщили в Приморском отделении Пенсионного фонда. На сегодняшний день заявки уже подали участники из Партизанска, Спасска-Дальнего, Лесозаводска, Шкотово, Тернейского, Ханкайского, Надеждинского районов края.

Цель конкурса – популяризация темы обучения граждан старшего возраста и инвалидов прикладным возможностям Интернета и доступности социальных государственных услуг и сервисов.

Конкурс проводится среди пенсионеров и граждан предпенсионного возраста (50+), освоивших компьютерную грамотность самостоятельно или на специализированных курсах.

Чтобы принять участие, необходимо до 9 октября подать заявку на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs и разместить материалы (эссе в файле Word и два фото), выбрав соответствующую номинацию и регион. Конкурс проводится по следующим номинациям:

– Портал gosuslugi.ru: мой опыт;

– Мои интернет-достижения;

– Интернет-предприниматель, интернет-работодатель;

– Интернет-краевед;

– Интернет-путешественник.

С 1 по 3 ноября 2017 года состоится торжественное объявление итогов конкурса и награждение победителей.