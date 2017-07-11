На флоте всегда есть место «Совершенному»

Сегодня на 33-м причале во Владивостоке состоится торжественный ритуал первого подъема военно-морского флага Российской Федерации на корвете «Совершенный».

После подписания акта о приеме корвета от судостроителей и церемонии поднятия флага корабль приказом главнокомандующего ВМФ будет включен в боевой состав ТОФ.

В митинге, посвященном подъему флага на корабле, примут участие представители командования Тихоокеанского флота, судостроительного завода, администрации края и ветераны Военно-морского флота, сообщила пресс-служба ТОФ.

Корвет «Совершенный» предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки в ходе морских десантных операций.