На флоте всегда есть место «Совершенному»

Сегодня на 33-м причале во Владивостоке состоится торжественный ритуал первого подъема военно-морского флага Российской Федерации на корвете «Совершенный».
После подписания акта о приеме корвета от судостроителей и церемонии поднятия флага корабль приказом главнокомандующего ВМФ будет включен в боевой состав ТОФ.
В митинге, посвященном подъему флага на корабле, примут участие представители командования Тихоокеанского флота, судостроительного завода, администрации края и ветераны Военно-морского флота, сообщила пресс-служба ТОФ.
Корвет «Совершенный» предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки в ходе морских десантных операций.
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