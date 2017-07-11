Китайские морпехи проводят рекогносцировку в приморской столице

Команда морских пехотинцев Национально-освободительной армии Китая (НОАК) прибыла на Тихоокеанский флот для участия в международном конкурсе «Морской десант – 2017», который состоится в рамках Армейских международных игр – 2017 на полигонах Тихоокеанского флота.
В ближайшее время во Владивосток прибудут команды из Ирана и Венесуэлы, сообщила пресс-служба ТОФ.
После размещения и отдыха члены прибывших команд займутся изучением участков трассы, детально ознакомятся с мишенными позициями на этапе подготовки к участию в международном конкурсе.
Также иностранным участникам предстоит принять технику, на которой они будут выступать на состязаниях.
Международный конкурс по полевой выучке «Морской десант – 2017» проводится среди подразделений морской пехоты государств – участников конкурса. Состоит из трех этапов, за каждый их них начисляются баллы, по сумме которых и определяется победитель.
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