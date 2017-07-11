США боятся ответных действий КНДР

Ох и беспокойный же достался Приморью южный сосед в лице Северной Кореи. Правда, нам-то он никак не мешает. Зато каждое его действие в военно-политической сфере вызывает почти животный ужас у Соединенных Штатов и его союзников в Азии. Вот и недавно лидирующую в мире во всех отношениях Америку опять охватил очередной страх.

Все потому, что Пхеньян вновь показал возможности своего оборонного и научно-технического потенциала. Отправил свой «привет» в виде экспериментальной межконтинентальной баллистической ракеты.

Понятно, что такое «поздравление» лишь засветилось в небе и не достигло адресата. Но напугало и крайне возмутило заокеанских гостей. Ведь это только США позволительно сбрасывать атомные бомбы, вызывающие тысячи жертв мирного населения и масштабные разрушения.

Но почему-то себя любимую Америка не наказывает. А тут в небо над Японским морем взметнулся «фейерверк», и сразу же за океаном зазвучали вопли о необходимости кары на головы несчастных корейцев.

Заметьте, Японское море не является внутренней акваторий Штатов. Хотя эти самые Штаты здесь постоянно проводят военно-морские учения с участием надводных и подводных кораблей с ядерным оружием на борту.

Глава Пентагона Джеймс Меттис заявил, что угроза всему миру исходит от Северной Кореи и эта угроза возрастает. Жаль, что западный генерал не рассказал общественности, сколько у КНДР военных баз на территории других государств и в скольких разрушительных войнах она сейчас участвует. Тогда бы люди сравнили эти «варварские» действия северных корейцев с «миролюбивой» политикой американцев в Ливии, Сирии, Афганистане, Йемене, Ираке и далее везде.

Зато глава Пентагона заявил, что Соединенные Штаты вынуждены готовить превентивный удар. Ох, чувствую, что это плохо кончится для в общем-то хорошего американского народа. Ведь сколько подобных конфликтов решалось миром за столом переговоров. Если, конечно, туда не вмешивались США с уверенностью, что только Америка является вершителем судеб мира и может кому угодно наносить превентивные удары. Ради собственного величия.