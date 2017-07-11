Нерабочие дни – только трезвые

Запрет на продажу алкоголя в выходные дни может появиться в документе «Стратегия формирования здорового образа жизни населения», который сейчас находится в работе Министерства здравоохранения РФ, передает агентство «Прайм» со ссылкой на газету «Известия».

Отмечается, что в настоящее время только в одном из регионов России (Ульяновской области) продажа алкоголя в выходные запрещена.

Как стало известно изданию, с этим предложением выступил Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава. В организации считают, что в настоящее время шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма в стране недостаточно.

В частности, в проекте стратегии говорится, что в государственной политике РФ недостаточно мер, которые направлены на снижение доступности алкоголя путем ограничения и жесткого контроля его розничной продажи по месту и времени.

– Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано, Минздрав решает совместно с другими ведомствами, – прокомментировала пресс-служба ГНИЦПМ, пояснив, что план по реализации стратегии еще не готов – он находится в разработке. После согласования плана на межведомственном уровне станет ясно, каким образом предложение о запрете продаж алкогольной продукции в выходные может быть реализовано.

– Подобные инициативы обсуждаются в экспертном сообществе, – отметили в Минздраве и напомнили, что у субъектов России, в свою очередь, есть полномочия, которые могут установить ограничения по времени продажи спиртного, а также других условий и мест розничной продажи алкоголя вплоть до полного запрета на розничную продажу.

Напомним: на федеральном уровне законодательство устанавливает ограничения на продажу алкоголя после 23 часов и до 8 утра. В Приморье продажа алкоголя запрещена с 22 до 9 часов.