Электронный больничный получил все плюсы Интернета. И все его минусы

С 1 июля в России вступило в силу законодательство о переходе на электронный листок нетрудоспособности. С помощью электронных больничных, которые будут сразу передаваться в Фонд социального страхования, власти надеются уменьшить расходы на бухгалтерию, упростить расчеты выплат по страховым случаям и сократить возможности для мошенничества, объясняет корреспондент портала «Медновости» Ирина Резник.

Как будет работать новая система

Узаконивание электронного больничного пока не отменяет его традиционного бумажного варианта, он будет выдаваться по желанию пациента. Для оформления больничного врач должен будет войти в электронную карту пациента, внести туда информацию и заверить ее усиленной квалифицированной электронной подписью. Затем документ по защищенным каналам связи пересылается работодателю и в отделение Фонда социального страхования (ФСС), за которым закреплен больной. Таким образом, человеку после выхода на работу уже не придется сдавать бумажный больничный в свой отдел кадров, а работодателям – хранить кипы бумаг из поликлиник.

ФСС после получения данных производит проверку расчетов и перечисляет деньги на счет получателя. Весь процесс прохождения больничного с момента оформления и до получения выплаты по нему можно будет отследить через личный кабинет на сайте фонда, зарегистрировавшись на портале госуслуг. Электронный лист нетрудоспособности содержит в себе Ф.И.О. больного, номер и дату документа, название медучреждения, период болезни и причину временной нетрудоспособности. Диагноз в больничном листе не указывается.

Зачем это нужно

По данным вице-премьера правительства Ольги Голодец, в России право на получение страховых выплат по больничным листам имеет 52 миллиона граждан, выдают больничные около 12 тысяч медучреждений. Ежегодно они выписывают около 40 миллионов больничных, а гражданам выплачивается 331 миллиард рублей пособий по нетрудоспособности. На эти выплаты приходится оформлять значительное количество документов, и давно назрела необходимость перевести всю систему в электронную форму.

По расчетам Минтруда, новая система должна существенно сократить документооборот и дать ощутимую экономию бюджетных средств: только в период с 2017 по 2020 год переход на электронную систему позволит сэкономить не менее 42 миллионов рублей. А избавление от необходимости заполнения бумажных форм существенно упростит и ускорит работу врачей. Кроме того, электронный больничный невозможно будет подделать, взять и не сдать работодателю, потерять и испортить.

Пилотные проекты

В рамках пилотного проекта электронные больничные листы тестировались в нескольких регионах страны – технология была успешно апробирована в 159 медучреждениях Москвы, Новосибирска, Татарстана, Крыма, Астраханской и Белгородской областей. Проект стартовал в 2014 году, за это время врачи выписали полмиллиона электронных больничных. По словам президента Лиги пациентов Александра Северского, электронный больничный очень хорошо зарекомендовал себя в пилотных регионах, технология отработана, и никаких проблем с его оформлением у врачей не возникло.

Учитывался при разработке закона и зарубежный опыт. На сегодняшний день больничные листы существуют одновременно в бумажном и электронном виде в Польше, Литве и в других странах. А, например, в Эстонии уже полностью исключен из употребления бумажный вариант.

Преимущества электронного больничного

Как считают в Минтруде, новая система позволит сделать прозрачным обмен информацией о страховых случаях, а у ФСС появится возможность анализировать данные о заболеваемости в целом по стране. Фонду станут доступны актуальные статистические данные, на основании которых можно будет делать прогнозы относительно грядущих финансовых затрат на здравоохранение. Кроме того, ФСС не придется тратиться на проверки, печать и обслуживание бумажных бланков.

Для работодателей отпадает необходимость вести архив и хранить бумажные больничные. Вся информация будет поступать в электронном виде и легко обрабатываться. Кроме того, электронный больничный невозможно будет подделать.

Удобна система и для граждан. Им не надо суетиться с оформлением бумажного листка, собирать подписи и печать. Можно будет даже обойтись без лишнего визита в поликлинику – достаточно будет просто позвонить врачу и сообщить, что выходишь на работу. Не придется восстанавливать документ в случае его утраты. В будущем, как обещают в Минтруде, в личном кабинете пациента на официальном сайте ФСС появится еще одна важная функция, благодаря которой он сможет получать информацию о положенных ему пособиях и о том, какие выплаты ему производятся на основании больничного листа.

У избавленных от лишней бумажной волокиты врачей появится больше времени на работу с пациентами. На сегодняшний день, как показали результаты опроса, проведенного исследовательской компанией MAR CONSULT в 55 регионах России, больше половины врачей (56 %) поддерживают внедрение электронных больничных. Наличие единой информационной базы, отмечают участники опроса, очень удобно и экономит время: врачам не потребуется каждый раз заново вводить одни и те же данные о владельце листа нетрудоспособности. Восемь из десяти опрошенных считают, что это упростит и ускорит работу врачей, снизит количество ошибок при заполнении бумаг. Кроме того, сократятся затраты на учет и хранение больничных листов.

Минусы новой системы

В то же время 16 % опрошенных врачей высказались против внедрения электронных больничных. Они объясняют это тем, что многие медучреждения технически не готовы к переходу на электронный документооборот, в них отсутствует бесперебойный Интернет. Половина участников опроса отметила то, что у большинства врачей нет электронной подписи, а каждый третий указал на низкий уровень компьютерной грамотности медработников. Кроме того, недостаточно просто наладить систему в каждом медучреждении, надо еще и следить за ее работоспособностью, а также за обеспечением безопасности при работе с личными данными больных. А с этим в нашей стране традиционно большие проблемы.

По мнению руководителя департамента исследований в медицине и фармацевтике MAR CONSULT Ксении Медведевой, введение электронных больничных отвечает требованиям времени.

– Проблемы, связанные с ИТ-оснащенностью медучреждений, бесперебойным Интернетом и компьютерной грамотностью врачей, разумеется, есть, и они являются барьером к повсеместному переходу на электронный формат не только в случае с больничными. Но хорошо уже то, что такие форматы внедряются, так как за ними будущее, – считает эксперт.