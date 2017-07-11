Участники Pacific Meridian будут бороться за 11 наград

XV юбилейный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» откроется 9 сентября на Приморской сцене Мариинского театра и продлится до 15 сентября.

Почти тысяча фильмов претендуют на награды Pacific Meridian–2017. Для их оценки формируется Международное жюри основного конкурса в количестве пяти человек, жюри ФИПРЕССИ – Международной федерации кинокритики и жюри NETPAC – Международной сети по продвижению азиатского кино.

Шесть призов Pacific Meridian присуждает международное жюри. Это три «Раковины» и три «Звезды».

«Раковина» вручается за лучшие полнометражный и короткометражный фильмы, а также за самую талантливую режиссерскую работу. «Звезды» получат лучший актер и актриса. Еще одна «Звезда» является специальным призом и вручается в соответствии с решением жюри, уточнили в пресс-службе края.

Организатор Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» – Приморский академический краевой драматический театр имени Максима Горького. Фестиваль проходит при содействии Министерства культуры Российской Федерации.

Напомним: в 2016 году кинопоказы и мероприятия Pacific Meridian посетило более 30 тысяч зрителей. В официальную программу «Меридианов»-2016 вошло 180 фильмов из 41 страны.