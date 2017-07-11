Таксист – смертельно опасная профессия

В Артеме убита 28-летняя женщина, водитель такси.

Ее тело обнаружено в лесном массиве «Дубки». Там же был найден ее автомобиль. Как установило следствие, она ушла на работу 17 июля, но в этот день домой не вернулась. Родственники обратились за помощью в правоохранительные органы. По подозрению в совершении убийства задержан 27-летний местный житель. Мужчина не стал отпираться в совершенном злодеянии. По его словам, он хотел завладеть автомобилем, чтобы его продать. Поэтому сначала задушил водителя такси, набросив на шею жертве заранее заготовленную петлю. Затем попытался сжечь тело, чтобы скрыть следы преступления.

К сожалению, первая часть его бесчеловечного плана удалась, но вторая сорвалась. Покупателя на авто не нашлось. По факту убийства таксистки следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело.

Как сообщила «В» старший помощник руководителя управления Аврора Римская, убийства таксистов в Приморье не редкость. Но нападение на женщину-водителя совершено впервые. По крайней мере, за последние 10 –15 лет ничего подобного не случалось.

Напомним, что в январе 2016 года в селе Каменушка Уссурийского городского округа пассажир зарезал водителя такси. Таксист довез своего убийцу до указанного места и попросил рассчитаться, но вместо денег ему предложили старый мобильник. Водитель от такой оплаты отказался, тогда неплатежеспособный пассажир достал из кармана нож...

В декабре 2016 года во Владивостоке двое 17-летних подростков убили 29-летнего таксиста. Несовершеннолетние преступники решили завладеть деньгами и машиной, для чего вызвали такси через диспетчерскую службу.

26 января 2017 года в Уссурийске двое парней, отказавшись платить за проезд, ударили водителя такси ножом в шею. Как установило следствие, таксист попросил 450 рублей, причем сумма была заранее озвучена диспетчером. Преступников задержали на следующий день...

Список печальных примеров можно продолжить.

Согласно исследованиям сайта «Моя Россия» самые опасные профессии в России – военнослужащий, шахтер, спасатель МЧС, пожарный и журналист. Судя по всему, в этом списке скоро появится еще одна смертельно опасная профессия – водитель такси.