Продавцов и покупателей учили распознавать фальшивки

В одном из торговых центров Владивостока полицейские и общественники провели акцию по профилактике фальшивомонетничества «Чистые деньги».

Стражи порядка совместно с представителями Общественного совета объясняли работникам торгового центра и покупателям, как надо определять подлинность купюр, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владивостоку. Правоохранители предложили жителям краевого центра самим отличить подделки от настоящих банкнот номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей.

Раздав гражданам листовки, содержащие информацию об отличительных признаках поддельных банкнот, организаторы акции также рассказали участникам мероприятия об ответственности за их изготовление, хранение и сбыт.

Председатель Общественного совета Михаил Жимолдинов подчеркнул, что подобные образовательно-профилактические мероприятия будут проводиться на территории приморской столицы регулярно.