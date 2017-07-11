Ну здравствуй, напарник

Снятый в Приморье фильм «Напарник» выходит в широкий прокат в сентябре.

Премьера приключенческой комедии, съемки которой проходили во Владивостоке два года назад, состоится во всех кинотеатрах страны 14 сентября, сообщили в пресс-службе края.

Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Лиза Арзамасова, Ян Цапник и другие популярные актеры.

По словам режиссера-постановщика и продюсера фильма Александра Андрющенко, в фильме будут показаны самые знаковые для Владивостока места. Гости и жители города смогут узнать на кадрах знаменитые мосты, бухту Патрокл, остров Русский. Ключевые сцены «Напарника» были отсняты в медицинском центре ДВФУ.

– Наша задача – показать Владивосток как русский Сан-Франциско. Мы с первого взгляда влюбились в этот город – здесь очень приятная энергетика. Идея снять фильм во Владивостоке родилась, потому что нам хочется расширять территорию большого российского кино, снимать не только про Москву и Питер. На мой взгляд, столица Приморья – один из самых недооцененных кинематографистами городов. И мы постарались задействовать в съемках узнаваемые места не только для жителей краевого центра, но и для всех россиян, – сказал режиссер картины.