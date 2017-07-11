Дальневосточные ученые выбрали кандидата в президенты

Ученые Дальневосточного отделения Российской академии наук выдвинули кандидатуру генерального директора НИИ молекулярной электроники (Зеленоград) академика РАН Геннадия Красникова на пост президента РАН.

Кроме него на этот пост претендуют еще шесть ученых. В результате тайного голосования РАН Геннадий Красников набрал 16 голосов из 17. Решение отделения будет представлено в президиум РАН вместе с позицией других подразделений академии наук.

Как уже писал «В», выборы президента РАН должны были состояться в марте этого года. Но все кандидаты на пост главы академии взяли самоотвод буквально накануне процедуры. Официальная версия – некие юридические нестыковки. Кулуарно же ученые обвиняют в интригах вокруг академии федеральных чиновников. Позже стало известно, что выборы президента РАН перенесены на 25 сентября 2017 года.