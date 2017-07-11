Волонтерам предложат ликвидацию свалок, экскурсии и морские прогулки

Во Владивостоке открылась регистрация на участие в международном экологическом лагере «Приморская островная волонтерская служба» (ПОВС), который развернется на острове Рейнеке с 9 по 27 августа.

Лагерь будет организован проектом «Остров мечты», осуществляющим свою деятельность при поддержке администрации приморской столицы, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Приморская островная волонтерская служба – это природоохранная, патрульная и просветительская организация, работающая на островных территориях приморской столицы в активный туристический сезон, – пояснила руководитель лагеря Наталья Якунина. – Каждый день волонтеры лагеря посвящают немало времени полезной работе: ликвидации стихийных свалок и мусорных захоронений, сортировке мусора, облагораживанию и озеленению территории, просветительской работе с туристами и местным населением на тему экологической грамотности. В свободное время добровольцы купаются в море, загорают, исследуют остров, участвуют в спортивной, образовательной и развлекательной программе, вечерами поют песни у костра. Для них организуются экскурсии по острову, увлекательные морские прогулки и поездки на соседние острова.

Кроме этого, как сообщили организаторы, ПОВС – это отличная возможность завести новых друзей и подтянуть английский язык. Ежегодно в лагерь съезжаются волонтеры из различных уголков России и со всего мира. На участие в сезоне-2017 уже поступили заявки от добровольцев из Италии, Бельгии, США, Испании.

Организаторы предоставляют все условия для комфортного проживания и работы на природе. Предусмотрено сбалансированное трехразовое питание участников лагеря. Меню рассчитано как на участников, употребляющих мясо, так и на вегетарианцев. Также организован трансфер из Владивостока до острова Рейнеке в официальные дни заезда и разъезда.

Для того чтобы принять участие в этом лагере, необходимо заполнить анкету-заявку и отправить на электронный адрес: primostrov.volunteer@yandex.ru с соответствующей пометкой в теме письма. Также следует внести организационный взнос в размере 3000 рублей за полную смену, 2000 руб. за половину смены. Этот взнос полностью расходуется на волонтеров и частично покрывает расходы на питание и транспортные нужды. Тем, кто ранее участвовал в лагере ПОВС, скидка 50 %. Принять участие бесплатно могут фотографы, операторы, журналисты, инструкторы по йоге и танцам.