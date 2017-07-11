Во Владивостоке обсудили оздоровительную летнюю кампанию

В мэрии прошло очередное заседание городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.

В совещании приняли участие представители администрации города, полиции, Роспотребнадзора, руководители детских загородных лагерей.

Присутствующие обсудили вопросы безопасности пребывания детей, а также устранения замечаний в работе загородных лагерей, отметили в пресс-службе муниципалитета. Кроме того, начальник отдела дополнительного образования городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования Людмила Сухоленцева сообщила о мероприятиях по выявлению несанкционированных лагерей, открытых без необходимых разрешений надзорных органов.

На заседании было отмечено, что сейчас продолжается вторая смена оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Пришкольные лагеря – всего их 47 – посещает 1890 ребят. Пребывание в них и двухразовое питание – бесплатные. Родители оплачивают детям только билеты в кинотеатры, музеи, театры. Завершится вторая смена 25 июля, а уже 31 июля стартует третья. В первой смене в 93 пришкольных лагерях отдохнуло 7190 детей. Первая смена прошла в два этапа – с 1 по 22 июня и с 13 по 30 июня. Всего этим летом в пришкольных лагерях отдохнут более 10000 ребят.