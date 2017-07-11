В Днепровском переулке обновляют дороги

Во Владивостоке продолжается ремонт дорожного покрытия и пешеходных зон. Рабочие бригады ремонтируют как основные городские магистрали, так и внутриквартальные проезды.

Сейчас плановые работы по ремонту проездов к дворовым территориям ведутся в Днепровском переулке в районе домов № 5 и 5/1, сообщили в пресс-службе мэрии. Дорожные рабочие подрядной организации устанавливают новый бортовой камень и готовят щебеночное основание дороги. После завершения подготовительных работ здесь будет уложено новое асфальтобетонное покрытие.

Как уточнили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, площадь ремонта составляет порядка 2000 квадратных метров. Работы идут в соответствии с графиком, качество используемых материалов и ход ремонта контролируется специалистами отдела технического надзора.

Напомним, что подрядные организации трудятся во всех районах города. На ряде объектов проводят земляные работы – готовят щебеночное основание под укладку асфальта и устанавливают бортовой камень, на других укладывают асфальтобетонное покрытие.

Стоит отметить, что муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» ежедневно ведет благоустройство Владивостока. Бригады рабочих восстанавливают поврежденные декоративные столбики и цепи на центральных улицах столицы Приморья, наносят дорожную разметку, обслуживают знаки и светофоры, ухаживают за клумбами и цветниками.