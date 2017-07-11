Отдыхающим напомнили о мерах безопасности на воде

В приморской столице в самом разгаре купальный сезон. В солнечную погоду в выходные и в будние дни тысячи жителей и гостей города устремляются к морю, чтобы отдохнуть и искупаться. Специалисты по делам ГО и ЧС администрации Владивостока настоятельно рекомендуют отдыхающим соблюдать меры безопасности и купаться только в разрешенных местах.

Во избежание несчастных случаев жителей и гостей приморской столицы власти города призывают соблюдать правила отдыха на воде. Основные напомнили в пресс-службе мэрии:

– выбирайте для купания безопасные, специально оборудованные места,

– не купайтесь в нетрезвом состоянии, ночью, в штормовую погоду и во время грозы, а также сразу после приема пищи и большой физической нагрузки (игры в футбол, бега и так далее, перерыв между приемом пищи и купанием должен быть не менее 45–50 минут),

– не подплывайте к судам (моторным и парусным), лодкам и другим плавсредствам,

– не оставляйте детей у воды и на воде без присмотра,

– не ныряйте в незнакомых местах,

– не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина,

– не заплывайте далеко от берега и за знаки ограждения акватории пляжа,

– не используйте для плавания доски, надувные матрацы, автомобильные камеры (резко изменившееся направление ветра или течение может быстро унести надувные плавсредства на значительное расстояние),

– не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не предназначенных для этих целей,

– не устраивайте в воде игр, связанных с нырянием и захватом рук, головы и ног купающегося,

– не зовите на помощь, если вам ничего не угрожает,

– не купайтесь до посинения – не допускайте переохлаждения организма.

Кроме того, настоятельно рекомендуется научиться пользоваться простейшими спасательными средствами.

Отметим, выход на водные объекты разрешен маломерным судам, состоящим на учете в ГИМС МЧС России. Судоводители маломерного транспорта обязательно должны иметь удостоверение на право управления маломерным судном.

Помните: если вы оказались в беде – звоните по телефону 101 (единому телефону пожарных и спасателей).