И Фигаро, и Дон Жуан – во всем блеске

Великие оперы Вольфганга Амадея Моцарта – «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» – впервые будут представлены на Приморской сцене Мариинского театра (в полусценическом исполнении) в рамках фестиваля «Мариинский».

В качестве солистов выступят звезды мировой оперы, а за дирижерский пульт встанут Валерий Гергиев и Николай Цнайдер (Дания).

3 августа в афише фестиваля – опера Моцарта «Дон Жуан». Зрители Приморской сцены впервые увидят полусценическую версию этой оперы с блестящим составом солистов. В партии Донны Анны выйдет одна из самых известных колоратурных сопрано в мире, голос которой сравнивают со скрипкой Страдивари, приглашенная солистка таких театров, как Метрополитен-опера и Ковент-Гарден, Альбина Шагимуратова, сообщила пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра. Ее партнерами по сцене станут ведущие солисты Мариинского театра – Евгений Никитин (Дон Жуан), Михаил Петренко (Лепорелло), Млада Худолей (Донна Эльвира), Виолетта Лукьяненко (Церлина) и Евгений Ахмедов (Дон Оттавио). За дирижерским пультом симфонического оркестра Мариинского театра – маэстро Валерий Гергиев.

6 августа впервые на Приморской сцене прозвучит искрометная комическая опера Моцарта «Свадьба Фигаро» на сюжет одноименной пьесы Пьера Бомарше. Эта «комедия положений» – одна из прекраснейших жемчужин оперного искусства, встречающая неизменные овации и восторг публики. В титульной партии выступит известный китайский бас-баритон Шэньян – победитель легендарного международного конкурса оперных певцов Би-Би-Си в Кардиффе «Певец мира». В главных партиях – солисты Мариинского театра Виолетта Лукьяненко (Сюзанна), Владимир Мороз (Граф Альмавива), Анастасия Калагина (Графиня Розина), Екатерина Сергеева (Керубино). За пульт симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра встанет Николай Цнайдер – абсолютная звезда мира классической музыки, соединивший в своем творчестве таланты солиста, камерного музыканта и дирижера.