А гитары за стеной жалобно запели…

С 31 июля по 6 августа во Владивостоке на базе института искусств пройдет первый Международный гитарный фестиваль и летняя творческая школа, сообщили в ДВГИИ.

В программе гитарной школы: мастер-классы, концерты, лекции, класс ансамбля и гитарного оркестра. Преподаватель гитарной школы – лауреат международных конкурсов Григорий Баранов (Москва – Владивосток).

11 лет назад Григорий Баранов уехал из нашего города в столицу, чтобы накопить необходимые знания и опыт для создания гитарной школы на Дальнем Востоке. Завершив обучение в Московской государственной классической академии, пройдя стажировку в Европе у мэтров гитары мирового уровня, став лауреатом многих международных конкурсов и реализовав множество концертных проектов, Григорий Баранов принял решение вернуться на Дальний Восток. С сентября 2017 года он будет преподавать классическую гитару в ДВГИИ. Впереди большие творческие планы: гастроли по Приморскому краю и Дальнему Востоку, организация международных гитарных фестивалей и конкурсов, создание конкурентоспособного (на международных конкурсах) класса гитары на Дальнем Востоке.

В рамках международного фестиваля для жителей и гостей города состоится четыре концерта, которые пройдут в лютеранской кирхе святого Павла. На все концерты фестиваля, а также мастер-классы и лекции вход свободный.