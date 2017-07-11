На пятизвездочный недострой не нашлось желающих

Аукцион по продаже недостроенного отеля Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Дата следующего аукциона будет объявлена позже, уточняет агентство «Интерфакс».

В материалах АО «Российский аукционный дом» (РАД), выступающего организатором торгов, говорится, что аукцион был назначен на 14 июля. Начальная (минимальная) цена лота, включающего в себя два недостроенных здания и прилегающую территорию, составила 4,153 млрд рублей. На сайте Российского аукционного дома дано описание многофункционального гостиничного комплекса курортного типа (5 звезд) в районе мыса Бурного во Владивостоке. Так, общая площадь зданий 46726,5 кв. м, из них здание самой гостиницы с номерным фондом из 218 номеров составляет 36478,5 кв. м. В гостиничный комплекс входят также конференц-зал, зоны общественного питания и торговые площади, подземная автопарковка. Второе здание – это спа-центр общей площадью 10248 кв. м.

Отмечается, что с 21 февраля 2014 года по настоящее время работы на объекте приостановлены. Объект находится под охраной. Осуществляется минимально необходимое техническое обслуживание объекта.