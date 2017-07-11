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Художники показали лицо современного поколения

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Художники показали лицо современного поколения

Суровый матрос – обветренная загорелая кожа, прищуренный взгляд, как бы вопрошающий: вы кто такие? Смеющаяся малышка, разрисовавшая обои в комнате. Румяная, кровь с молоком, доярка в полушубке, в расписном платке – ну прямо некрасовский персонаж. Две китаянки в национальных одеждах. Все они смотрят на нас, а мы – на них, проходя мимо великолепных портретов на выставке, что открылась в выставочных залах Приморского отделения Союза художников.

Более ста работ 30 художников – от таких мэтров, как Иван Рыбачук, до Александра Злотникова, совсем недавно окончившего институт искусств, – объединены одним жанром. Потому и выставку так же назвали – «Портрет».

Родные художников, известные во Владивостоке личности (например, журналист Алла Новик или меценат и издатель Александр Филькин), автопортреты, собирательные образы – все это перемешалось на выставке. Работы выполнены в разных техниках – от традиционных «холст, масло» до мозаичной керамики…

– Эта выставка является попыткой рассмотреть портретный жанр в его нынешнем состоянии в Приморье. К великому сожалению, для современного искусства он, по мнению искусствоведов, скорее утрачивает свою актуальность, – говорит искусствовед Ольга Зотова. – Несмотря на большое количество заказных портретов, искусство портрета – это все же мастерство прошлых лет и даже веков, когда он являлся символом высокого статуса, обязательным предметом интерьера состоятельной семьи, выразителем характеров эпохи.

На коллективных выставках портрет стал редким гостем. Вместе с тем интерес зрителя к нему не ослабевает. Ведь портрет – это прежде всего человек, а он вне времени и стиля. Более того, такие вот коллективные выставки, собирающие работы в одном жанре, дают возможность обобщений и открытий. Можно попытаться вычленить, понять характерные черты, присущие личности определенного периода, проявление времени через эту личность, которое побуждает художника обращаться к тому или иному типу портрета.

Действительно, несмотря на моножанровость выставки, нельзя сказать, что она однообразна. Здесь встретились и разные стили, и разные времена. На одной стене соседствуют октябренок Леночка – в черном повседневном школьном фартуке, на котором приколота звездочка с юным Ильичом (портрет работы Петра Мястовского, созданный в 1989 году, выполненный в реалистичной манере), и автопортрет молодой художницы Дарьи Шошиной, написанный в 2017 году в совершенно другом стиле, в другой цветовой гамме – яркой, даже кислотной.

Юрий Волков 30 лет назад запечатлел участницу студенческого отряда – на портрете выписана каждая деталь, каждая мелочь. А вот Алексей Филатов в нынешнем году создал портрет Константина Райкина – в манере почти условной, но образ знаменитого артиста ясен, узнаваем. Портрет – как любой жанр живописи – не прокрустово ложе, в котором все по единой мерке, нет, это огромное поле для творчества, где даже весьма далекие от какого бы то ни было сходства с реальными людьми «чудики» («ручки-ножки-огуречик») Владимира Погребняка становятся выражением идеи, шагом в поиске героя.

– В отличие от фотографии портрет, созданный художником, – это не только и не столько стремление передать внешнее сходство с моделью, это прочувствованное и переданное художником состояние ее характера, духовная сущность, отраженная в найденном автором образе, – говорит Ольга Зотова. – В искусстве Приморского края жанр портрета в качественном исполнении начал формироваться в 60-е годы прошлого века, когда во Владивосток приехали выпускники столичных художественных вузов – Иван Рыбачук, Кирилл Шебеко, Николай Жоголев и другие. Они создали галерею портретных образов того времени, в которых нашлось место и героям труда, и представителям северных народов, и творческим личностям. В то время критики уделяли жанру портрета большое внимание, ведь именно в нем воплощался герой социалистического общества.

В 90-е годы ситуация изменилась – поиск героя был затруднен. И портретов становилось все меньше.

Интересно, что на выставке, где и правда много работ, датированных временами развитого социализма, и не так много – временами перестройки, выделяется целая серия портретов, выполненных разными художниками в 2015–2017 годах. На них нет героев труда, но нет и нуворишей. Это дети, молодые люди, артисты, наши современники, те, кого мы встречаем, возможно, каждый день на улице. Значит ли это, что художники второго десятилетия нынешнего века нашли своего героя? Хотелось бы в это верить…

– Как заметил известный отечественный искусствовед Владимир Леняшин: «Портрета достоин каждый», – говорит Ольга Зотова. – Этим посылом, думается, вдохновлялись авторы, представившие свои работы на выставку. 

    

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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