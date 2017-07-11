Посмотри на меня

В каком наряде стоит просить взаймы

По одежке встречают, кто ж этого не знает. Но мы порой забываем про азбучные истины. А зря. Например, направляясь в банк за кредитом, стоит внимательнее отнестись к выбору одежды. Потому что одной из составляющих процедуры проверки клиента на платежеспособность является визуальный скоринг – один из методов оценки кредитоспособности заемщика.

Корреспондент портала «Банки.ру» Анна Пономарева выяснила у кредитных учреждений, что прописано в их инструкциях по оценке заемщиков и какие признаки станут стоп-сигналом для кредитного инспектора.

Не в состоянии ответить на вопросы

При оформлении заявки на кредит в обязанности кредитного инспектора входит в том числе проведение визуальной оценки клиента. Для этого в банках разрабатывают специальные инструкции, в которых написано, при наличии каких признаков выдавать кредит человеку точно нельзя.

В первую очередь, конечно, сотрудник смотрит на то, чтобы пришедший в банк клиент был адекватен во всех смыслах этого слова.

– К примеру, если клиент находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, имеет психические расстройства, не в состоянии самостоятельно ответить на заданные сотрудником банка вопросы или подписать анкету, то кредит такому клиенту выдан не будет. Вся информация о визуальной оценке клиента вносится кредитным инспектором в электронную анкету на получение кредита, – рассказали корреспонденту портала в пресс-службе РНКБ.

Косвенным признаком того, что с клиентом что-то не в порядке, может быть и его необоснованная раздражительность при общении с менеджером.

– При общении с клиентом сотрудник банка оценивает, насколько адекватно ведет себя человек, нет ли признаков необоснованной раздражительности, агрессии, запаха алкоголя и т. п. Любую нестандартную информацию о внешнем виде или поведении клиента сотрудник банка вносит в соответствующий формуляр, который впоследствии будет анализироваться службами банка вместе с финансовой и прочей информацией, – отметил начальник управления клиентских отношений СДМ-Банка Иван Лонкин.

Бренд одежды бомжа значения не имеет

Директор департамента розничных кредитных рисков Бинбанка Ярослав Полещук указывает, что в ходе общения с клиентом менеджер фиксирует ряд параметров. В частности, если клиент не может сформулировать цель выдачи кредита, а его внешний вид указывает на принадлежность к криминальному миру, менеджер обязательно обратит на это внимание.

В Азиатско-Тихоокеанском банке указали, что кредитный инспектор насторожится, если внешний вид заемщика будет отличаться от статуса, заявленного им в анкете.

– При проведении визуальной оценки сотрудник банка должен обратить внимание на опрятность и соответствие внешнего вида статусу, который заявляет клиент, – подчеркнул советник председателя правления АТБ, директор банка по розничному бизнесу Александр Парамонов.

– Клиент, который по всем признакам похож на человека без определенного места жительства, также не имеет шансов. При этом для банка не имеет значения, например, бренд одежды, – говорит директор департамента развития розничного бизнеса РосЕвроБанка Антон Суворкин.

Во всех опрошенных «Банки.ру» кредитных организациях также указали на то, что если клиент придет в компании сопровождающих, а особенно если ему будут подсказывать ответы на вопросы, то в кредите будет отказано.

Даже если окажется, что по всем формальным признакам можно выдавать кредит, результаты визуальной оценки могут стать более весомым фактором.

– Если потенциальный заемщик формально соответствует всем кредитным требованиям банка, но его внешний вид или поведение вызывает вопросы, то решение по такому случаю банк может принять индивидуально, выведя его за рамки скоринговой системы принятия решения, с учетом всей имеющейся информации о клиенте, – рассказывает Иван Лонкин из СДМ-Банка.

Не нашли зубной щетки

Одна из финансово-кредитных компаний выдает займы, отправляя своих агентов домой к заемщикам. Соответственно, сотрудники оценивают вид не только клиента, но и его жилища.

– В ходе визуального скоринга специалист оценивает состояние жилья, ориентированность клиента в районе проживания, поведение в квартире и т. д. Подобный метод позволяет избежать ситуации, когда заемщик снял недвижимость на пару дней для того, чтобы, получив заем, исчезнуть из поля зрения кредитора. Благодаря осмотру специалисту удается пресечь оформление мошеннических займов. Каждый месяц анкета визуального скоринга обновляется и дополняется вопросами. Осмотр и оценка увиденного являются одним из важнейших элементов системы принятия решений, – рассказывает главный исполнительный директор финансово-кредитной компании Андрей Бахвалов.

Он привел примеры уловок, которые используют кредитные агенты, чтобы определить добросовестность клиента: «Например, дать ножницы по просьбе агента смогли 87 % потенциальных клиентов, у остальных этот вопрос вызвал затруднение. Отсутствие зубных щеток в квартире было замечено у 12 %. Вопрос о соседях вызывает затруднение у 15 %. Как показала практика, такие неожиданные вопросы помогают повысить эффективность скоринга и, как следствие, снизить долю дефолтных платежей в среднем на 5 %».

В компании, специализирующейся на займах «до зарплаты», сказали, что внешний вид не будет являться причиной отказа в займе. Главное, чтобы заемщик понимал условия договора, который подписывает.

– На этапе оформления займа внешний вид клиента как таковой не должен являться причиной отказа. Высок риск того, что сотрудник отделения может перепутать хорошего клиента с плохим. При этом стоит обратить внимание на поведение заемщика. Если сотрудник не может быть однозначно уверен, что заемщик понял условия договора (например не понимает русский язык), то такому клиенту в выдаче микрозайма отказывается, – поясняет директор по рискам компании Сергей Весовщук.

«Большой брат» и так все узнает

Уже сейчас технологии позволяют выдавать кредиты, не видя заемщика. Всю информацию о нем можно получить, обработав множество доступных данных, а не только кредитную историю, указывает руководитель по управлению рисками сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Ирина Хорошко.

– Уже сегодня современные компании используют несколько тысяч параметров, которые позволяют оценить платежеспособность клиентов. И это не только данные из соцсетей, заполненной заявки, но и информация о том, с какого устройства она заполнялась, как часто человек бывает в роуминге и многое другое. Уверена, что количество информации будет только увеличиваться, так как все больше различных данных можно получить и проанализировать. Все эти данные позволяют кредитору точнее оценивать кредитные риски на этапе рассмотрения заявки на кредит. Не секрет, что уже сегодня в финансово-кредитных организациях активно используются технологии, которые позволяют провести процедуру идентификации по голосу, по сетчатке глаза или по фотографии в паспорте, по тому, как человек печатает на клавиатуре (у всех людей свой стиль). Все это ведет к полной автоматизации оценки заемщика, – заключает Хорошко.