Красная путина стартовала удачно

На сегодня вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне превысил 27,5 тыс. тонн, что почти на 20 % больше показателя за тот же период 2015 года (путины сравниваются четный с четным годом, нечетный – с нечетным).

Как сообщили в пресс-службе Росрыболовства, основной объем добычи тихоокеанских лососей традиционно в это время приходится на Камчатский край. Общий вылов в этом регионе составляет 24,5 тыс. тонн, что на 20 % больше аналогичного периода 2015 года. Начинаются подходы лососей в Сахалинской области – объем вылова достиг 2 тыс. тонн, что превышает уровень 2015 года на 3 %.

В Магаданском крае освоено на 21 % больше – 683 тонны красной рыбы. Добыча лососевых в Приморском крае пока ведется только в рамках спортивно-любительского рыболовства. В Хабаровском крае объемы вылова более чем в 3 раза опережают показатели 2015 года – добыто 285 тонн.

Согласно прогнозам ученых, в этом году рекомендуемый вылов лососей в Дальневосточном бассейне составил порядка 320 тыс. тонн. Это средний показатель. Несколько лет назад уловы достигали 500 тыс. тонн.